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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

美房貸再融資指數上周躍漲34.5% 疫情初期後增幅最大

編譯易起宇／綜合報導
借貸成本持續走低，美國房貸再融資指數上周急升，增幅為疫情初期來最高。（美聯社）
借貸成本持續走低，美國房貸再融資指數上周急升，增幅為疫情初期來最高。（美聯社）

美國房貸再融資指數上周急升，躍增幅度達到2020年疫情初期來最高，因為借貸成本持續走低，吸引屋主操作。

在截至8月9日止的上周內，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的再融資指數躍漲34.5%，達到逾兩年來最高的889.3；購屋貸款申請指數也攀漲2.8%，為6月第一周來最大增幅。

包含再融資和購房貸款申請的整體指數，上周則躍增16.8%，升幅是去年1月來最大。

MBA 14日公布的數據顯示，美國30年期固定利率房貸的合約利率下降1個基點至6.54%，15年期固定利率房貸利率下降7個基點，至5.96%，為去年5月來最低。

15年期固定利率房貸利率現在比5年期可調整房貸利率低了8個基點，為2022年1月來最大差距。

美國房貸利率的走勢追隨美國公債。美國10年期公債殖利率上周跌到今年來最低水準，儘管本周已出現反彈。

雖然投資人已降低對美國聯準會（Fed）會採取更激進降息行動的預期，但他們仍預期決策官員將從9月會議開始降息。

儘管美國房貸利率一直維持在7%以下，但房價仍在上漲。全國房地產經紀人協會（NAR）13日發布的數據顯示，美國第2季房價比去年同期上漲4.9%。

在矽谷所在的加州聖荷西-森尼韋爾-聖塔克拉拉地區，現有獨立式住宅第2季房價比去年同期大漲11.6%，達到208萬美元，為美國首次有都會區中位數房價超越200萬美元門檻。

鄰近的舊金山則是全美房價第二高的都會區，上季中位數房價年比攀增8.5%，達到約145萬美元。在美國房價排名前十高的地區中，有七個地區位在加州。美國全國有89%的都會區上季房價出現上漲。

NAR數據顯示，在48%的美國市場裡，至少要有10萬美元的所得才能負擔得起房貸和10%的頭期款；第1季只有40.7%的美國市場需要這個條件。

NAR首席經濟學家勞倫斯．尹表示：「這對打算增進財富的屋主是大好消息。但對想要買房的人來說卻不太友善，因為符合資格的所需所得短短幾年已接近翻增一倍。」

殖利率 房價 貸款

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