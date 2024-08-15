通膨續降溫 Fed波斯提克改口對9月降息持開放態度

美國周三公布7月消費者物價後，波斯提克態度丕變。(路透)

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，他對9月降息 抱持開放態度，並警告在勞動市場出現降溫之後，聯準會（Fed）擔不起延遲寬鬆貨幣 政策的後果。

波斯提克是聯邦公開市場操作委員會有表決權的一員。他告訴英國金融時報，隨著物價壓力減輕，官員有必要留意自己維持充分就業 的職責。

他說：「如今通膨正在回落，我們必須關注職責的另一面，在這方面，我們看到失業率從低點明顯上揚。」

「但這確實讓我思考什麼是適當時機，因此我對於我們在第4季之前行動持開放態度。」他承認，Fed 考量何時以及多快寬鬆貨幣政策的關係重大。

「等待的確帶來風險，這就是為什麼我們必須對此格外警覺。因為我們的政策在兩方面都有滯後效應，我們不太能夠承擔延遲的後果。必須儘快行動。」

波斯提克此番評論將進一步支持市場對Fed將於9月開始降息的預期心理，這將是自2020年新冠肺炎疫情重創美國經濟以來首度降息。

聯邦基金期貨市場的交易者預料，Fed2024年底將降息1個百分點，等於是今年剩下的三次會議中至少有一次降息0.5個百分點。

波斯提克原本支持在今年底前降息，並警告Fed需要「篤定」通膨得到控制後才降息。

周三公布7月消費者物價年增率降至3%以下後，波斯提克立場開始轉變。他告訴金融時報：「我們一直在說，我們希望看到數據讓我們更有信心邁向2%之路，我必須說，最近幾個月數據已給我穩步朝此方向更大信心。」