Spotify歐洲App將新增價格

Spotify將更新其在歐盟蘋果設備上的應用程式，展示出各種方案和服務的價格；距離iPhone製造商拒絕執行已經有3個多月時間。這是因為Spotify不接受蘋果的音樂串流服務規範，新推出的條款用於管理歐洲經濟區的音樂串流應用程式，指導用戶其他的購買方式。這家瑞典音樂串流媒體公司表示，雖然它現在接受這些條款，但其iOS應用程式不會向用戶提供用於購買的外部鏈接，因為它不想向蘋果支付此類交易的佣金。

NHTSA結束豐田RAV4 調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)已結束對約180萬輛豐田RAV4 SUV電池端子短路問題的初步調查。NHTSA在聲明中表示，這項調查的重點是2013年至2018年RAV4跨界車引擎室電池區域起火的影響因素和頻率；並補充說，所報告的火災發生在已知裝有售後電池或車齡超過原始設備電池預期壽命的車輛中。NHTSA確定引擎室內的幾個零件是導致電池壓條支架與12V電池正極端子接觸的主要因素。

上周房貸再融資 申請增35%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸再融資申請量較前周激增35%，創2022年5月來最強勁單周。與一年前同周相比，增幅高達118%。符合貸款資格的30年期固定利率 房貸平均合約利率略有下降，從6.55%降至6.54%。雖然上周利率僅下降1個基點，但過去4周下降了33個基點；也較去年同期低62個基點。購屋房貸申請僅成長3%，仍比一年前同周低8%。再融資占比從前周的41.7%增加到48.6%；一年前再融資量僅占總申請量的29%。

Polestar將在美生產電動車

瑞典電動車(EV)製造商Polestar在避免對中國製造的汽車徵收高額關稅方面又邁出了一步，宣布開始在美國生產Polestar 3 SUV。美國和歐洲最近對中國製造的汽車徵收高額關稅，促使許多汽車製造商加快了將部分生產轉移到其他國家的計畫。由中國吉利控股的Polestar一直在中國生產汽車並出口到海外市場。Polestar 3將由沃爾沃位於南卡羅來納州的美國廠生產，銷往美國和歐洲。該廠預計將在兩個月內達到滿載生產，但拒絕透露Polestar的產能。