美股最錢線/投行模型顯示 衰退機率大增

根據高盛 和摩根大通 的經濟模型，美國經濟衰退的可能性已大幅增加。

高盛表示，股票和債券 市場預計美國經濟衰退的機率為41%，較4月的29%有所上升。

摩根大通的模型也顯示，由於美國國債重新定價，美國經濟衰退的可能性從3月底的20%上升至31%。

13日公布的PPI通膨數據全面超出預期放緩，同比上漲2.2%，低於預期的2.3%和前值2.6%。市場看好9月聯準會降息50個基點，美股全線收高。

摩根大通策略師潘尼哲佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)表示，即使股市發出的訊號顯示經濟衰退的可能性只有20%，但還是高於今年稍早股市創下新高時的「零機率」。這意味著雖然股市還不認為經濟衰退的風險很高，但這個風險已在增加。

他說，「美國信貸和股票市場看起來與美國債券市場脫節。」「如果下次8月的經濟數據與7月調查結果一樣疲軟，經濟衰退的論調會更加強烈，屆時股票和信貸市場可能會出現大幅下跌，以追趕上債券市場所反映的悲觀預期。」

根據高盛和摩根大通的模型，債券市場對經濟衰退的預期比股市更高。高盛的模型顯示，指標利率在12個月後的隱含變化顯示明年經濟衰退的可能性為92%；摩根大通的數據則顯示，5年期美國國債殖利率的變化暗示經濟放緩的可能性為58%。

7月就業成長數據低於預期，引發市場對聯準會可能等待過長時間才開始放鬆貨幣政策的擔憂。雖然就業數據有所波動，經濟學家的經濟衰退預測並沒有顯著增加。自4月以來，市場共識預測一直維持在30%。

高盛資產配置研究主管穆勒格里斯曼(Christian Mueller-Glissmann)表示，雖然經濟下滑的可能性在增加，但高盛的經濟學家認為可能性只有25%，仍然相對較低。