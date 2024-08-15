糖果巨頭瑪氏360億收購品客洋芋片 包裝食品業最大交易

旗下擁有M&M's和士力架巧克力等品牌的家族企業糖果巨頭瑪氏(Mars)宣布，將以近360億元的交易收購品客洋芋片製造商Kellanova，使其成為包裝食品行業最大的交易。

瑪氏將以每股83.5元全現金收購Kellanova，較8月2日《路透》報導瑪氏正在探索收購品客洋芋片生產商Kellanova時的收盤價溢價約33%。

瑪氏收購Kellanova的交易，正值卡夫亨氏(Kraft Heinz)、億滋國際(Mondelez)和好時(Hershey)等美國包裝食品公司銷售成長備受打擊之際；因為預算 緊張的消費者正在尋找更便宜的自有品牌替代品來取代價格較高的品牌產品。

這種現象刺激了包裝食品行業積極尋求各式交易；像是尋求擴大規模來應對價格上漲和減肥藥物需求下降的影響。

這筆交易讓瑪氏2008年以230億元收購箭牌公司的交易相形見絀，並將把一系列受歡迎的消費品牌納入同一屋簷下；包括瑪氏的Twix、Bounty和Milky Way巧克力，以及Kellanova旗下的Pop -Tarts、Rice Krispies Treats和Eggo冷凍華夫餅等零食產品組合。

法律專家表示，由於兩家公司產品之間的重疊有限，預計此次收購不會遇到太多反壟斷障礙。

兩家公司表示，在2025年上半年交易完成後，Kellanova將成為瑪氏零食(Mars Snacking)的一個部門，由全球總裁克拉克(Andrew Clarke)領導，總部位於芝加哥 。

Kellanova 2023年的淨銷售額超過130億元。

Kellanova去年10月從WK家樂氏(WK Kellogg Co.)分拆出來，專注於美國和世界各地的鹹味零食業務，並在北美以外的地區銷售穀物食品。WK家樂氏(WK Kellogg)則保留了原母公司家樂氏(Kellogg)的北美穀物業務。