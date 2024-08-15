2月才裁員5% 思科將再裁7% 今年股價已下跌10%

思科再度宣布裁員7%。（路透）

網路公司思科上季業績超出分析師預期，並宣布將在全球裁員 7%。

思科在財報聲明中表示正在實施一項重組計畫，將導致其財務業績產生10億元的稅前費用，並將「使其能夠投資 於關鍵成長機會並提高業務效率」。

該公司表示，本季將確認7至8億元的費用，其餘費用將在2025財年期間確認。

這是思科第二輪大規模裁員，該公司在2月時表示將裁減5%的員工，即4000多個工作機會。截至2023財年末，在首次裁員之前，思科擁有8.49萬名員工。

思科陷入長期下滑的泥潭，銷售額連續第三季下降。自從多年前大型企業開始轉向雲端 以來，該公司的核心網路業務包括交換器和路由器一直在下滑。因此該公司加強了軟體和證券業務，以實現多元化並帶來更多經常性訂閱收入。

思科第4財季營收較上年同期的152億元下降10%至136.4億元。本財年銷售額自2020年以來首次下滑。

預計這波下滑還將持續一段時間。思科預計第1財季營收為136.5至138.5億元，低於去年同期的147億元。LSEG分析師預計該公司營收將達到137億元。

思科表示，最近幾季的營收下滑源自於某些客戶安裝之前採購的設備。

雖然下滑趨勢仍在繼續，但思科的表現超出預期，得益於以280億元收購Splunk帶來的訂閱收入增加。該收購於3月完成，是該公司史上最大的一筆交易。

最新一季網路收入暴跌28%至68億元。安全收入成長81%達到18億元，協作收入基本持平，為10億元；其中Splunk貢獻了9.6億元營收。

該季淨利從去年同期的40億元或每股97分下降45%至22億元或每股54分。調整後每股獲利87分，高於預估的85分。

今年來思科股價下跌10%，而那斯達克指數則上漲約14%。該股14日盤後上漲5.5%至47.92元。