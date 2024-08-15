我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

2月才裁員5% 思科將再裁7% 今年股價已下跌10%

財經新聞組／綜合報導
思科再度宣布裁員7%。（路透）
思科再度宣布裁員7%。（路透）

網路公司思科上季業績超出分析師預期，並宣布將在全球裁員7%。

思科在財報聲明中表示正在實施一項重組計畫，將導致其財務業績產生10億元的稅前費用，並將「使其能夠投資於關鍵成長機會並提高業務效率」。

該公司表示，本季將確認7至8億元的費用，其餘費用將在2025財年期間確認。

這是思科第二輪大規模裁員，該公司在2月時表示將裁減5%的員工，即4000多個工作機會。截至2023財年末，在首次裁員之前，思科擁有8.49萬名員工。

思科陷入長期下滑的泥潭，銷售額連續第三季下降。自從多年前大型企業開始轉向雲端以來，該公司的核心網路業務包括交換器和路由器一直在下滑。因此該公司加強了軟體和證券業務，以實現多元化並帶來更多經常性訂閱收入。

思科第4財季營收較上年同期的152億元下降10%至136.4億元。本財年銷售額自2020年以來首次下滑。

預計這波下滑還將持續一段時間。思科預計第1財季營收為136.5至138.5億元，低於去年同期的147億元。LSEG分析師預計該公司營收將達到137億元。

思科表示，最近幾季的營收下滑源自於某些客戶安裝之前採購的設備。

雖然下滑趨勢仍在繼續，但思科的表現超出預期，得益於以280億元收購Splunk帶來的訂閱收入增加。該收購於3月完成，是該公司史上最大的一筆交易。

最新一季網路收入暴跌28%至68億元。安全收入成長81%達到18億元，協作收入基本持平，為10億元；其中Splunk貢獻了9.6億元營收。

該季淨利從去年同期的40億元或每股97分下降45%至22億元或每股54分。調整後每股獲利87分，高於預估的85分。

今年來思科股價下跌10%，而那斯達克指數則上漲約14%。該股14日盤後上漲5.5%至47.92元。

裁員 雲端 投資

上一則

中國房地產巨頭萬科 債務評等降至垃圾級

下一則

鴻海最猛Q2 一天賺1209萬美元

延伸閱讀

網通設備需求回升 思科宣布全球裁員7%

網通設備需求回升 思科宣布全球裁員7%
堪比美國經濟縮影 「股神」巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

堪比美國經濟縮影 「股神」巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？
觀影說劇／徐崢「逆行人生」刻畫底層困境 觀眾評價兩極

觀影說劇／徐崢「逆行人生」刻畫底層困境 觀眾評價兩極
通用汽車中國廠傳裁員 計畫重組中國業務

通用汽車中國廠傳裁員 計畫重組中國業務

熱門新聞

Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。（路透）

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

2024-08-12 09:05
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為佛羅里達州的迪士尼主題樂園。（美聯社）

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

2024-08-08 06:28
小米手機首次躍居拉美市場第二。（中通社）

小米手機首次躍居拉美市場第二 這品牌賣得最好

2024-08-12 10:55
摩根大通執行長戴蒙（見圖）希望下任總統聚焦於「能提供人民保護、進步、繁榮的更高明政策」。路透

小摩戴蒙：「美國夢」正在消失 半數美國人也同意

2024-08-09 12:21

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了