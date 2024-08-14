我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普維州競選辦公室遭闖空門 警方鎖定1遊民追查

生前罹阿茲海默症 「手札情緣」珍娜羅蘭94歲離世

網通設備需求回升 思科宣布全球裁員7%

編譯葉亭均／綜合外電
思科宣布全球裁員約7%。(路透)
思科宣布全球裁員約7%。(路透)

網通設備大廠思科（Cisco Systems）14日表示，已見到自家的網路設備需求回溫，拜訂單回升所賜，本季營收樂觀。思科同時宣布全球裁員7%，聚焦AI資安等高成長領域。

思科股價在14日盤後應聲大漲逾5%至每股48.05美元；今年來截至收盤，思科股價下跌10%。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）在分析師會議中表示：「庫存消化完成了，我們現在重返更為正常的需求環境。」

展望截至10月底的當前季度，思科預期營收136.5億美元至138.5億美元，中間值高於分析師平均預期的137.1億美元。

樂觀的展望顯示出思科有更多緩衝空間來整頓其業務。這家擁有40年的公司正努力轉型為網路服務和軟體的供應商，減少對大型網通設備業務的依賴，因為這類業務受到供應鏈干擾和疫後需求減緩影響。

思科14日宣布今年來第二輪裁員，將讓全球約9.04萬員工裁撤約7%人力，相當於削減大約逾6,300個工作。這是繼思科在2月宣布裁員逾4,000人後，公布的最新消息。

思科估計，裁員整頓計畫將引發多達10億美元的相關稅前成本，「其中包含遣散費、一次性解僱福利與其他成本」。

Running Point Capital投資長舒曼表示，裁員將讓思科「維持聚焦軟體、服務、AI與資安等成長領域，同時平衡其財務債務並降低硬體在其產品組合中的占比」。

為了加速業務多元化並善用AI熱潮，思科在去年同意以約280億美元收購資安公司Splunk；思科也在6月成立一檔10億美元的基金，投資Cohere、Mistral AI與Scale AI等AI新創公司。

思科公布截至7月27日止的上季營收為136.4億美元，高於市場預期的135.4億美元；經調整後每股盈餘87美分，也高於分析師預估的85美分。

AI 裁員 資安

上一則

除加碼台積電之外 美國基金13F申報上季持股的五大看點

下一則

SHEIN供應鏈總部落戶廣州增城 總投資逾5億

延伸閱讀

觀影說劇／徐崢「逆行人生」刻畫底層困境 觀眾評價兩極

觀影說劇／徐崢「逆行人生」刻畫底層困境 觀眾評價兩極
通用汽車中國廠傳裁員 計畫重組中國業務

通用汽車中國廠傳裁員 計畫重組中國業務
路透：思科今年將二度裁員 這次再砍數千人

路透：思科今年將二度裁員 這次再砍數千人
分析師：英特爾裁員 AMD將得利 乘機搶市占

分析師：英特爾裁員 AMD將得利 乘機搶市占

熱門新聞

Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。（路透）

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

2024-08-12 09:05
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為佛羅里達州的迪士尼主題樂園。（美聯社）

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

2024-08-08 06:28
摩根大通執行長戴蒙（見圖）希望下任總統聚焦於「能提供人民保護、進步、繁榮的更高明政策」。路透

小摩戴蒙：「美國夢」正在消失 半數美國人也同意

2024-08-09 12:21
美國失業率攀升，股價下跌，長期公債殖利率遠低於短債殖利率，這些都是經濟衰退的跡象。但仔細深究發現，縱使衰退風險已升高，但現況看來並不像是衰退。聯準會（Fed）仍有時間防止衰退夢魘成真。路透

美國經濟還沒衰退 但「這種發展」可能真的導致衰退

2024-08-07 11:42

超人氣

更多 >
李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字

亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷