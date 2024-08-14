網通設備需求回升 思科宣布全球裁員7%

思科宣布全球裁員約7%。(路透)

網通設備大廠思科（Cisco Systems）14日表示，已見到自家的網路設備需求回溫，拜訂單回升所賜，本季營收樂觀。思科同時宣布全球裁員 7%，聚焦AI 與資安 等高成長領域。

思科股價在14日盤後應聲大漲逾5%至每股48.05美元；今年來截至收盤，思科股價下跌10%。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）在分析師會議中表示：「庫存消化完成了，我們現在重返更為正常的需求環境。」

展望截至10月底的當前季度，思科預期營收136.5億美元至138.5億美元，中間值高於分析師平均預期的137.1億美元。

樂觀的展望顯示出思科有更多緩衝空間來整頓其業務。這家擁有40年的公司正努力轉型為網路服務和軟體的供應商，減少對大型網通設備業務的依賴，因為這類業務受到供應鏈干擾和疫後需求減緩影響。

思科14日宣布今年來第二輪裁員，將讓全球約9.04萬員工裁撤約7%人力，相當於削減大約逾6,300個工作。這是繼思科在2月宣布裁員逾4,000人後，公布的最新消息。

思科估計，裁員整頓計畫將引發多達10億美元的相關稅前成本，「其中包含遣散費、一次性解僱福利與其他成本」。

Running Point Capital投資長舒曼表示，裁員將讓思科「維持聚焦軟體、服務、AI與資安等成長領域，同時平衡其財務債務並降低硬體在其產品組合中的占比」。

為了加速業務多元化並善用AI熱潮，思科在去年同意以約280億美元收購資安公司Splunk；思科也在6月成立一檔10億美元的基金，投資Cohere、Mistral AI與Scale AI等AI新創公司。

思科公布截至7月27日止的上季營收為136.4億美元，高於市場預期的135.4億美元；經調整後每股盈餘87美分，也高於分析師預估的85美分。