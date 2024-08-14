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查克柏格送妻2公尺高綠雕像示愛 網虧：億萬富翁會做的事

編譯徐榆涵／即時報導
查克柏格在Instagram上分享自己送給妻子一尊高約2公尺多的真人雕像，吸引逾22萬網友按讚。(取自Instagram)
查克柏格在Instagram上分享自己送給妻子一尊高約2公尺多的真人雕像，吸引逾22萬網友按讚。(取自Instagram)

臉書創辦人、Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）13日在IG上分享一張照片與影片，內容是他送給妻子一尊高約2公尺多的真人雕像，為的是「找回古羅馬送雕像給妻子的傳統」，貼文一出吸引逾22萬人按讚。

查克柏格在個人Instagram粉專中，上傳一張妻子普莉希拉·陳（Priscilla Chan）與雕像合影的照片，並附上拍攝雕像全貌的短片。青銅底色搭配銀色長袍，呈現隨風飆揚的樣貌。

這尊雕像是委託美國紐約知名藝術家阿爾沙姆（Daniel Arsham）製作，他曾多次與Tiffany和Dior等時尚品牌合作聯名。

查克柏格強調，目的是希望能「重現古羅馬人，對家人或愛人表達愛意的傳統習俗。」妻子也打趣回應，「是不是我越多越好?」，並附上愛心大放閃。

時人雜誌評論查克柏格是「終極寵妻魔人」，稱在古羅馬時代，雕像有時是為了紀念死去的親人或表達與重要親人建立有意義的連結等。

然而，就有網友吐槽稱，「好怪，這東西與浪漫有關嗎」、「這是史上最億萬富翁會做的事」、「實在很不討喜」。但許多網友都稱讚送雕像的行為，稱「這是如此美麗與幸運的女孩」、「需要放在博物館內珍藏」，也有人說也想效仿打造一尊雕像送伴侶。

查克柏格與妻子結縭12年，兩人共育有3名孩子，查克柏格經常毫不避諱透過各種機會向妻子公開示愛，羨煞眾人。

查克柏格 臉書

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