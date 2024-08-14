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8月動盪無礙「美股牛市續奔」 策略師：3支柱力撐經濟與股市

編譯湯淑君／綜合外電
美國股市8月初步履蹣跚，但投資策略師認為，消費者支出不輟、企業盈餘挺立，加上就業也持續成長，這三股撐盤力量可望協助美股牛市繼續向前衝。（路透）
美國股市8月初步履蹣跚，但投資策略師認為，消費者支出不輟、企業盈餘挺立，加上就業也持續成長，這三股撐盤力量可望協助美股牛市繼續向前衝。（路透）

美國股市8月初步履蹣跚，但投資策略師認為，壞的開始不預告後市更糟，三股撐盤力量可望使美股牛市繼續向前奔馳。

周二（13日）公布的美國最新通膨數據顯示物價壓力持續趨緩，7月生產者物價指數（PPI）年增幅為2.2%，比6月的2.7%大幅減緩，強化市場對今年聯準會（Fed）將數度降利率的預期。

Edward Jones資深投資策略師庫卡法斯說：「市場對此反應良好。美債殖利率下滑，美股上漲，根據的是對Fed下月將能降息的預期。」

美股、美債齊漲 市場預期Fed今年將多次降息

美股13日勁揚，道瓊工業指數收盤躍漲逾400點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數分別收漲1.7%和2.4%。三大指數8月來都重挫，但2024年迄今仍維持上漲局面，史坦普500指數今年來漲幅達13%。

MarketWatch報導，美國各天期公債價格上漲、走向相反的殖利率下滑，短期公債殖利率降幅尤大。美國2年期公債殖利率13日摔落7.2個基點至3.943%。基準的10年期美債殖利率下滑5.6個基點至3.853%。30年期殖利率也跌3.3個基點至4.166%。 2年期、10年期和30年期殖利率13日都收在5日全球股災以來最低水準。

聯邦資金期貨交易員如今幾乎100%確定Fed 9月將啟動降息，只剩屆時會降息1碼（0.25個百分點）或2碼還是懸而未決的問題。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，在PPI報告揭曉後，9月降息2碼的機率估為54.5%。

此外，交易員也認為，年底前Fed還會進一步降息，可能使聯邦資金利率目標區間在年底前降到4.25%~4.5%。且降息趨勢會一直延續到2025年。

衰退疑慮減輕 三支柱力挺美國經濟

本月初出爐的美國7月非農就業新增人數遠低於預期，加上失業率意外攀升，敲響經濟衰退警鐘，也激起Fed是否等太久才準備降息的辯論。華爾街預期，14日公布的7月消費者物價指數（CPI）即使小幅攀升，也不足以改變Fed下月啟動降息的展望。

庫卡法斯說：「我們見到，市場已經預料將有一波寬鬆循環，並已在評價中反映出來。」

他並指出，家得寶（Home Depot）日前公布的盈餘報告優於預期，儘管調降全年財測，但公司主管的發言引人注意。家得寶管理層表示，顧客似乎只是延緩大額採購計畫，等利率降得更低再出手，特別是在抵押貸款方面。

庫卡法斯強調，整體消費者支出不輟，企業盈餘挺立，就業也持續成長，這三大支柱可望讓經濟有撐。他建議投資人開始鎖住美國債券目前提供的較高殖利率，並把估值比巨型股低的股票納入投資組合。

他說：「8月股價回檔，未必是市況惡化的開始。這一切都顯示，牛市可能持續奔馳。」

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