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財經簡訊

財經新聞組／整理

GM將召回逾2萬輛電動SUV

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於擔心防鎖死煞車(ABS)系統意外啟動，通用汽車(GM)將在美國召回2萬1469輛電動SUV，並將透過無線更新解決該問題。NHTSA補充說，這次召回將影響通用汽車2023年至2024年生產的凱迪拉克Lyriq全輪驅動車型。NHTSA於4月對3000多輛凱迪拉克Lyriq電動車因煞車輔助喪失相關的索賠展開初步評估。

蝦皮母公司冬海營收超預期

受電子商務和金融服務業務強勁成長的推動，蝦皮購物母公司東南亞科技公司冬海集團(Sea Ltd)第2季營收超出預期。該公司還表示，財務長侯托尼(Tony Hou)已辭去董事會職務。根據LSEG的數據，冬海集團上季營收成長23%至38.1億元，而分析師普遍預期為37.1億元。約占公司總營收三分之二的電子商務營收成長34%至28億元，也高於預期的26.8億元。

凱雷38億收購腎臟護理業務

收購公司凱雷集團(Carlyle Group)將以38億元收購醫療設備製造商Baxter腎臟護理部門Vantive。該交易預計將於2025年初完成，所得收益將有助於Baxter減少債務負擔。Baxter去年分拆生物製藥部門後還清了約28億元的債務；截至2023年底，長期債務為138億元。Baxter在2022年以105億元收購醫療設備製造商Hill-Rom後，開始提供腎臟護理服務。

Chipotle執行長跳槽星巴克

Chipotle執行長尼科爾(Brian Niccol)將離職，並自下個月開始出任星巴克執行長。尼科爾自2018年起擔任Chipotle執行長。過去幾年，隨著該公司從2015年大腸桿菌危機中恢復過來，尼科爾一直是Chipotle股價反彈的重要因素。在他加入公司前一年，Chipotle年收入約45億元；到2023年，收入已增加一倍多，總額達到99億元。過去5年該股上漲超過240%，而史坦普500指數則上漲85%。

DoorDash提供會員免費Max

DoorDash表示已與華納兄弟探索公司的Max合作，為其美國會員計畫訂戶免費提供串流媒體服務，成為將串流媒體服務與線上交付平台整合在一起的最新成員。擁有年度會員計畫的客戶現在可以免費使用「Max With Ads」；還可以月付10.99元升級到無廣告版方案。

星巴克 SUV GM

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