美股最錢線／回購增+基金拋售緩 8月底適合進場

高盛 集團董事總經理兼策略專家魯伯納(Scott Rubner)表示，隨著基金的系統性拋售壓力緩解，以及部分公司加大股票回購力道，投資 人將在8月底迎來一個短暫的美股 買進窗口期。

他在本周給客戶的報告中寫道，8月股市供需失調的最糟糕階段即將結束，他將在8月底轉為「策術性看漲」。

在此之前，魯伯納曾準確預測美股下跌。他在6月下旬建議，在7月4日之後削減美股部位，並認為股市在7月17日之前處於「融漲的最後階段」。事實也證明，史坦普500指數在7月16日創下收盤新高後，目前已較該高點下跌約6%。

投資人上周因擔心聯準會在降息方面行動過於遲緩會拖累經濟，從而引發市場劇烈波動。高盛的數據也顯示，過去一個月，依據市場訊號和波動模式、以規則為基礎的系統性基金拋售了價值1090億元的全球股票期指。

不過在經歷過上周的劇烈波動後，市場的擔憂情緒逐漸被消化，系統性基金拋售壓力也出現緩解，美股周一收盤基本持平。

根據魯伯納的觀點，未來7天的美股拋售壓力仍將持續。不過他表示：「已經看到足夠的證據證明最糟糕的市場技術面已經過去。」他還強調，自己將在9月上半月進場買入。

他認為股市可能反彈的另一個原因是，通常8月至9月的企業回購股票水準將處於高位，僅次於11月至12月。

根據高盛目前估算，史指中90%的成份股即將處於回購窗口期，而這個窗口期將開放到9月6日。而魯伯納指出，企業將可能會利用這次股市回鐵，在回購窗口期關閉之前，每天平均產生約47.5億元的購買額度。

不過，他也警告投資人，在9月的某個時間點之後，市場前景會再度惡化；一直要到第4季和美國11月大選之後，市場才會出現明顯的上漲趨勢。（財經新聞組）