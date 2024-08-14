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高利率、消費者轉趨謹慎 家得寶估下半年銷售疲軟

財經新聞組／綜合報導
利率仍高，迫使消費者縮手，家得寶看壞下半年銷售成長。（歐新社）
利率仍高，迫使消費者縮手，家得寶看壞下半年銷售成長。（歐新社）

家得寶上季業績超出預期，但警告由於高利率和消費者不確定性抑制需求，下半年銷售將弱於預期。

這家家居裝修零售商表示，目前預計全年可比銷售額將較上個財年下降3%至4%。先前的預計是下降約1%。

家得寶的年度總銷售額將因最近完成收購SRS Distribution而得到提振。SRS Distribution是一家專門向景觀美化、屋頂或泳池業務專業人士銷售用品的公司。家得寶總銷售額預計將成長2.5%至3.5%，包括本財年多出的第53周以及SRS約64億元的銷售額在內。然而，如果剔除SRS的銷售額，其最新全年財測相當於調降。

財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，自2023年中期以來，家得寶一直面對帶有「延後採購」心態消費者的挑戰。高利率使這些消費者延後採購以及為更大的項目賣屋或借款。

與許多其他零售商相比，家得寶擁有財務更穩定的客戶群。大約半數銷售額來自家庭專業人士，大約一半來自自己動手做(DIY)的客戶。大約90%的DIY客戶擁有自己的房屋。

然而，麥克菲爾表示，家得寶仍然感受到消費者不確定性的影響。他表示，該公司發現對各種項目驅動的產品的需求放緩，包括照明和地板。

家得寶第2財季淨利從去年同期的46.6億元或每股4.65元降至45.6億元或每股4.6元。

營收較去年同期的429.2億元略有成長。

StreetAccount的數據顯示，本季所有業務的可比銷售額下降3.3%；美國地區的可比銷售額下降3.6%，比分析師預期的2.1%的降幅還要糟糕。這也是家得寶的可比較銷售額連續第7季出現衰退。

然而，該公司強化了家居裝修的光明的長期前景，指出美國房屋老化、房屋短缺和房地產價值大幅上漲，尤其是在新冠疫情期間。

麥克菲爾表示，家得寶的大多數客戶仍然保持著財務健康和就業狀態，即使目前在家居裝修上的支出減少了。

零售商 利率 就業

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