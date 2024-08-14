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美零售商提前備貨 洛杉磯港口7月處理貨櫃量再創同期新高

編譯簡國帆／即時報導
洛杉磯港7月處理的貨櫃量再創同期新高。（路透）
洛杉磯港7月處理的貨櫃量再創同期新高。（路透）

由於美國零售商提前為年底購物旺季備貨，洛杉磯港7月處理的貨櫃量再創同期新高。

全美最繁忙貨櫃港洛杉磯港7月處理的貨櫃量比去年同期增加37%至93萬9600只20呎標準貨櫃，上月越庫作業的貨櫃量年增近38%至50.1萬只，離港出口的貨櫃量也年增4%到11.5萬只。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）13日表示，「玩具、服飾、蟹類及電子產品現在都抵達（搞口），以避免今年延誤的風險」，「這些產品到達的同時，正值我們準備（處理）更常見的開學返校、秋季時尚及萬聖節貨物」。

他說，進口商為了因應紅海商船改道、東岸與墨西哥灣港口10月可能罷工、以及搶在新關稅生效前，已讓海運旺季提前。

貨櫃處理人員7月移動的空貨櫃也年增54%至32.3萬只，塞羅卡說：「這麼龐大的空櫃運回亞洲，讓我知道有更多貨物正運到我們這裡。」

代表從波士頓到休士頓碼頭勞工的美國國際碼頭工人協會（ILA），正準備在未能於9月30日期限前敲定協議時，發動罷工。ILA和代表資方的美國海事聯盟（USMX）針對使用自動化技術的歧見、以及薪資需求的談判，已陷入僵局。

標普全球財智（S&P Global Market Intelligence）經濟學家賓罕表示，供應鏈經理人今年非常努力試圖藉由改變營運作業，以提前減緩風險。他說，若美東和墨灣港口真的發生罷工，只延續幾天，對整體經濟的影響不大，因為業者已採取緩和措施，但若罷工拖更長，對生鮮農產品等貨物的影響，將開始對消費者和企業造成實質衝擊。

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