華爾街大空頭：美股幾無「熊」跡 標普500指數區間波動也難漲高

美股交易所。(新華社)

7月曾準確預測到美股近期跌勢的摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）表示，季節性因素不利和經濟成長前景不明可能限制了美股在本季剩餘時間的上漲空間，但全面暴跌的可能性很低。

威爾森說，由於交易員在上周大跌後仍心有餘悸，因此不太可能出現大崩盤。這與近年來令他聲名鵲起的大膽看跌觀點形成鮮明對比。不過，他仍然認為標普500指數沒什麼上漲空間，會在5,000-5,400點區間波動，這個區間的下限意味股市比周二下跌大約7%，上限則基本持平於當前水準。

他周二接受彭博電視採訪說：「我發現很難想像我們會回頭突破那些高點。我也不認為我們會完全崩潰，進入新熊市。」

威爾森說，標普500指數今年來已上漲超過13%，經濟成長放緩、獲利預期太樂觀，以及聯準會 「不願主動」降息 ，都為進一步上漲帶來了具挑戰性的環境。他認為機會在個股而非大盤，重申了買入防禦性股的建議。

威爾森提及股市的高估值水準，稱「指數很難讓我感到興奮，這就是為什麼我們非常專注於個股和行業層面的機會，設法獲利。」

過去一個月，股市遭重創，因為投資 人擔心聯準會降息速度不夠快，將導致經濟急劇放緩。標普500指數上周同時創下2022年以來表現最佳和最差的交易日，最後基本收平。

威爾森在7月9日曾預測股市「極有可能」出現10%的回調。一周後的7月16日，標普500指數創新高，隨後一路下跌達8.5%，於8月5日觸及近期低點，此後又回升逾4%。

威爾森繼續敦促投資者遠離小型股羅素2000指數，表示該指數上月漲勢是去槓桿過程形成的假動作，源於投資人自大型科技股贏家撤出資金並回補他們在小型股的空頭頭寸。威爾森說，此後出現的負面技術形態表明，小型股7月躍漲是「曇花一現」。

他補充說，這並不意味著應該完全避開中小型股，只是在其中尋找機會時要堅持選擇具強勁基本面的高品質公司。

威爾森重申，鑒於聯準會準備在9月寬鬆政策，市場仍處於尾聲階段的周期。他說：「堅持高品質原則，偏重防禦而非成長。因為降息對這個族群最有利。」