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舊金山聯準銀行：一般家庭現金緩衝減少 威脅消費支出

編譯簡國帆／綜合12日電
舊金山聯準銀行的報告顯示，中低所得家庭的銀行存款等流動性資源已銳減，導致財務緊繃，可能威脅美國消費者支出。（美聯社）
舊金山聯準銀行的報告顯示，中低所得家庭的銀行存款等流動性資源已銳減，導致財務緊繃，可能威脅美國消費者支出。（美聯社）

舊金山聯準銀行的報告顯示，中低所得家庭的銀行存款等流動性資源，已比新冠疫情爆發前銳減，導致財務緊繃，可能威脅作為美國經濟骨幹的消費者支出。

舊金山聯準銀行在12日公布的研究報告顯示，所得在前20%的美國家庭，持有的現金、儲蓄資金、支票及貨幣市場占戶，從2020年到2021年初大幅攀升，但之後逐漸下滑，現已降到比若無新冠疫情震撼的預期情境下，低約2%的水準。

其餘美國家庭的流動資產也大幅減少，多餘的流動資產已更早耗盡，降到比若無新冠疫情震撼預期情境低13%左右的水準。同時，中低所得的信用卡款項拖欠也更早、更快增加，利率更「遠高於」高所得家庭。

經濟學家艾布戴拉曼（Hamza Abdelrahman）、奧里維亞（Luiz Edgard Oliveira）及夏皮若（Adam Shapiro）指出，「位於所得分配底部80%家庭的財務緩衝減少、信用壓力升高，構成未來消費者支出成長的風險」。

在聯準會（Fed）2022-2023年的積極升息期間，消費者支出意外展現韌性，支撐了Fed決策官員認為經濟能軟著陸的樂觀預期，也獲得維持利率區間在當前5.25%-5.5%高水準的空間，以繼續壓低通膨，但最近的數據都使投資人更加擔心政策可能太過緊縮。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比上周表示，信用卡拖欠升高等數據，是他在觀察貨幣政策是否過度緊縮的因素之一。

疫情 信用卡 舊金山

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