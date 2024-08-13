蘋果平價AI iPhone傳明年推出 售價低於500美元

蘋果推平價AI iPhone傳明年亮相。(資料來源:採訪整理)

蘋果iPhone 16系列新機問世倒數之際，傳出也正打造平價AI iPhone，可能命名為iPhone SE 4，預計明年初推出，售價低於500美元。法人看好，蘋果高階與平價AI iPhone齊發，將挹注和碩、大立光、玉晶光、穩懋等台灣供應鏈 訂單一波波。

彭博報導，iPhone SE 4將是當前iPhone SE機款自2022年上市以來首度升級，並且會是iPhone SE機型當中，第一支搭載OLED螢幕的機種，藉此提升果粉更好的視覺體驗與拉大實體螢幕尺寸，機身則是以iPhone 14為藍本，但也有可能外型會類似iPhone 16。

值得注意的是，iPhone SE 4很可能支援Apple Intelligenc功能，且終端售價將不到500美元，提供消費者以低成本使用生成式AI應用的選擇。而其落在明年首季問世，等於接棒iPhone 16系列之後上市，有望延續AI iPhone人氣與熱度。

由於彭博過往在iPhone的傳聞與爆料部分有良好的紀錄，因此iPhone SE 4的消息頗受市場關注。業界人士指出，蘋果此舉是為了搶攻中低階AI智慧手機市場，當前此一市場已被OPPO、vivo等陸系手機廠率先切入，而三星、Google也正積極布局。

業界人士認為，以蘋果的品牌影響力加上龐大且完整的iOS生態系統，未來iPhone SE 4若終端售價能低於500美元，勢必會對中低階AI手機市場掀起新一波洗牌戰。

據了解，目前市面上平價版AI手機價格大約落在300美元至500美元，依照硬體規格而有所不同；在平價AI手機市場中，而陸系品牌主攻300美元至400美元的區間，美系、韓系品牌則主攻400美元至500美元的價格帶。

法人表示，AI功能已成為全球智慧手機能否加速復甦的一帖良藥，目前AI功能已開始逐步下放至中低階機種，即是蘋果也不例外。