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NVIDIA被美銀列為半導體首選「反彈」股 收盤大漲4.1%

編譯劉忠勇／綜合外電
美銀分析師指出，若半導體股反彈，輝達看來是不錯的選擇。(路透)
美銀分析師指出，若半導體股反彈，輝達看來是不錯的選擇。(路透)

輝達（NVIDIA）周一股價反彈4.1%，收復上周全部失地，也是標普500指數表現名列前茅的股票。美銀分析師指出，若半導體股反彈，輝達看來是不錯的選擇。

美銀分析師Vivek Arya預測，半導體業可能在第4季出現反彈，因為季節性阻力屆時可望消退。投資人目前關注輝達本月財報，但Arya表示，傳統上9月是費城半導體指數表現最差的月份，因此可能需要一些耐心。

好消息是，晶片股往往在第4季和第1季表現較佳，在這種情況下，輝達、博通和KLA 股票是他的首選，因為這三家在各自市場都是「最賺錢的供應商」。

Arya在周一發布報告說，半導體「上行周期」到目前為止只持續了四季，其期費城半導體指數上漲了28%。但從歷史來看，半導體周期平均持續10季，指數漲幅在67%。

投資人一直擔心人工智慧是否能帶來重投資支出的必要回報，但Arya表示，這些疑慮是「合理但為時過早且尚無定論」。

他寫道，首先，AI支出「既是防禦型的（保障搜尋、社交或電子商務的主導地位），也是進攻型的（開創新的收入來源）」。此外，企業和國家對AI的應用仍處於早期階段，而輝達「最速配AI」的新款Blackwell晶片尚未開始出貨。

Arya寫道，「換句話說，等待大型雲端服務商承認AI投資回報低下沒有意義」，至少在2026年之前都是如此。

輝達 投資 AI

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