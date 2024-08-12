川普重返X平台發文 小心這家公司股價走跌

川普重返X發文可能有助擁有該平台的馬斯克贏回廣告商。(美聯社)

前總統川普 接受馬斯克 訪問之前的數小時，在曾協助他政治崛起的X平台發布了一則競選廣告，這可能再度引發政治廣告商對X的興趣，給這個面臨大量競爭的平台帶來它所需的推動力，擁有X的馬斯克將因此成為贏家。

上述競選影片配上川普的旁白：「他們想讓我噤聲，因為我永遠不會准許他們讓你噤聲。他們的目標不是我。他們的目標是你。而我只是擋了他們的路。」這是2023年8月以來，川普首度在前身為推特 （Twitter）的X上發布訊息。

川普在橢圓辦公室的期間，經常利用推特作傳聲筒，發布政令並打擊對手。2021年，他的支持者攻占美國國會山莊、企圖阻止選舉認證之後，推特認定有8,800萬名追蹤者的川普發文刺激暴力行為，關閉他的帳戶。

馬斯克2022年收購推特後不久便恢復了川普的帳號，相信川普回歸X能替這個掙扎求生的平台帶來人氣。但川普自創Truth Social，在那裡有700萬追蹤者，依據合約，他的發文必需先貼在Truth Social之後才能轉貼至其他平台，競選和政治相關的文章除外。

Truth Social的母公司是川普媒體科技集團（TMTG），該集團股價周一開低，川普開始X發文後，跌幅一度深達8%，終場收斂到5%。川普持有TMTG的60%股份，但他可以在9月19日開始售股，屆時所有內部人士持股的六個月禁售期將到期。

馬斯克和川普的關係在近幾個月變得密切起來。馬斯克上月在川普遇刺後正式表態支持他。