股市的首要威脅：伊朗最早可能本周報復襲擊以色列

伊朗最早可能本周報復襲擊以色列。圖為伊朗軍方2022年8月25日公布由軍艦上發射無人機的照片。(美聯社 )

地緣政治緊張關係正對投資 人信心造成新的打擊。根據美國官員，伊朗 對以色列 發動襲擊的可能性愈升愈高，最早可能本周發生，美國及其盟友試圖阻止全面戰爭，五角大廈在該區強化了軍力。華爾街知名策略師、Fundstrat Global Advisors聯合創辦人兼研究總監Tom Lee警告，伊朗攻擊以色列可能使股市再陷困境。

白宮發言人柯比周一告訴記者，美國及其盟友「必須為可能發生的一系列重大襲擊做好準備」，以色列認為伊朗及其代理人「發動攻擊的可能性愈來愈大」，「我們也有同樣的憂慮」。

柯比的評論表明官員預計襲擊可能隨時發生。鑒於伊朗在哈馬斯領導人哈尼雅於德黑蘭被暗殺後一直揚言報復，一些人對伊朗還沒有付諸行動感到困惑。

盟國擔心引發更廣泛的地區戰爭，正竭力阻止伊朗發動襲擊。根據白宮聲明，美、英、法、德和義大利等國領導人支持繼續努力達成加薩停火和釋放人質的協議。

Lee撰寫報告說，「無法提前預測伊朗襲擊對股市的影響。投資人需提高警覺，注意此事對市場可能造成『快速劇烈』的影響」。

伊朗上次襲擊以色列是在4月，當時伊朗發射了數百枚彈道飛彈和無人機，幾乎全部被攔截。傷亡人數有限，以色列當時以有限的無人機行動作為回應，但決定不進一步升級。官員擔心這次可能有所不同，特別是如果伊朗的襲擊造成更多傷亡。

當全球都在為伊朗可能進行的另一次襲擊做準備時，一些投資人指出此次與前次的潛在差異，對市場的影響可能擴大。

GLOBALT Investments資深投資組合經理Keith Buchanan表示，首先，在上周，對美國經濟衰退的恐懼剛好碰上龐大的日圓利差交易平倉，導致股市㕐下兩年來單日最差表現，至本周一仍處於緊張狀態。其次，第二次襲擊可能在8月交易清淡的情況下發生，加劇股市的任何反應。

XM投資分析師Achilleas Georgolopoulos表示，原油和黃金價格在周一攀升，顯示商品交易商非常關注潛在攻擊。伊朗若展開行動，可能激發這兩種資產類別進一步上漲。

潛在的伊朗襲擊不是唯一可能影響市場的消息。本周行事曆還包括多份備受關注的美國經濟報告，以及沃爾瑪（Walmart）在內零售商的財報，後者可能有助衡量美國消費者的實力。

Buchanan說，在某種程度上，攻擊威脅很可能已經被計入市場價格。任何進一步的反應取決於攻擊的嚴重程度，或其引發更廣泛衝突的可能性。他說：「我認為市場有一種傾向，就像俗話說的，謠言四起時買進，消息證實後賣出。」然而，如果襲擊的影響超乎預期，市場可能會出現較嚴重的反應。

通膨在內美國經濟數據的新發展，也可能超過伊朗潛在行動的影響。NorthEnd Private Wealth投資長Alex McGrath認為，訂周二發布的PPI、周三發布的CPI和周四發布的零售銷售，對市場的影響很可能比伊朗的潛在行動更大。