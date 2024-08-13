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專家估：降息少、經濟放緩、AI泡沫化 美股明年步熊市

財經新聞組／綜合報導

資深投資客Quantum Strategy策略師羅奇(David Roche)預計，由於降息幅度小於預期、美國經濟放緩以及人工智慧(AI)泡沫，2025年將出現熊市

他表示，「熊市可能即將到來，可能是在2025年。而且我們知道原因是什麼。」

他預計聯準會將抗拒將利率降至市場期望的3.5%。根據CME的FedWatch工具，聯準會對2025年的預測中位數為4.1%；而目前幾乎所有市場參與者都認為明年9月利率將低於4.1%。

羅奇警告，「第二件事是獲利不會達到預期，因為經濟將會放緩。」

他預計導致熊市的第三個因素是AI領域，強調它已經「確定進入泡沫領域」，將在未來6個月左右會破滅，並將成為經濟成長放緩的驅動因素之一。

他表示：「我認為這三個因素足以導致2025年出現股新下跌20%的熊市，最快也許今年底就展開。」

聯準會在上周會議上保持利率穩定的決定受到質疑，因為就業報告差於預期，引發市場對經濟衰退的擔憂，導致急劇拋售；而稍後的日元套利交易平倉也加劇了這種情況。

然而，市場急劇復甦，史坦普500指數上周下跌不到0.1%。

現在，羅奇預計聯準會將繼續降息25個基點，但這也將導致獲利率下降，這種情況將在2025年逐步發生：「如果希望聯準會降息，那麼經濟就必須放慢利率，勞動市場必須放緩，獲利率將面臨壓力。」

他表示，即使這些因素引發熊市，但因聯準會官員、消費者和政界人士的容耐度有限，聯準仍將有應對的空間，「如果情況比預期更糟，聯準會可能有足夠的降息空間，而且以往已經多次這麼說過。」

他補充說，這是否能決定性地扭轉熊市尚不確定，但至少可以阻止熊市成為「破壞和摧毀世界經濟」的情況。

聯準會 熊市 利率

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