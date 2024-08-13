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大摩：經濟不確定性、企業獲利疲軟 恐限制美股走升

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)指出，經濟不確定性和疲軟的企業獲利預期構成雙重打擊，可能會限制美股上漲。

他預計史坦普500指數將在5000至5400點區間內波動，因宏觀經濟數據短期內並無明確訊號。該區間的上限相當於僅較目前水準上漲1%，而下限則代表下跌6.4%。

此外，他在報告中寫道，分析師下修獲利財測的數量可能超過調升數量，與季節性疲軟相一致，這也是第3季通常對股市最具挑戰性的原因之一。

對經濟成長的擔憂令樂觀的第2季財報季黯然失色。史指成分股獲利可望成長13%，為2021年以來最大增幅。不過，銷售業績超出預期的公司比例為2019年以來最低，加劇了對獲利率韌性的擔憂。

威爾森在報告中表示，雖然債券市場已經開始消化聯準會動作反應落後的風險，但股票估值仍未完全反映這種風險。這位策略師重申了對獲利前景和資產負債表強勁的所謂防禦性股票的偏好。

摩根大通也表示，預計整個夏季的股市前景喜憂參半。馬鐵卡(Mislav Matejka)領導的團隊在報告中寫道，「聯準會將開始降息，但這可能不會推動股市持續走高，因為降息可能被視為被動且會落後。」

降息 聯準會 美股

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