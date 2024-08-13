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美股最錢線／零售業財報 最新觀察重點

財經新聞組／綜合報導

包括家得寶、沃爾瑪、Target和勞氏(Lowe's)在內的大多數美國大型賣場零售商，都緊鑼密地準備在未來幾周內發布第2季財報。家得寶將於13日發布，沃爾瑪是14日；同一天也將公布7月零售銷售數據。

7月疲軟的就業報告引發投資人擔憂，零售業財報可能會讓情況再次升溫。根據GlobalData分析，至少有10家已公布財報的消費性企業的北美營收成長率低於上季。

D.A.Davidson分析師貝克(Michael Baker)在最新報告中寫道：「有跡象顯示，支撐經濟的消費韌性開始減弱。」分析師指出，汽車、電器、家具和家居裝飾等對利率敏感的購物類別的疲軟程度最大。

家得寶和勞氏已經感受到利率的衝擊，近幾季以來一直在努力實現銷售成長。花旗銀行分析師扎科奈(Steven Zaccone)表示，本季許多零售業企業可能會下修2024財年業績財測。

Global Data總經理桑德斯(Neil Saunders)說，市場可能已經預料到消費支出會放緩；更大的問題在於各公司的放緩情況如何：「零售業總是有贏家和輸家，但目前的環境使其更加兩極化。」「贏家看來更好，因為相對而言，輸家的成長更慢，它們的銷售數字看來非常、非常寒酸。」

他說，本季的贏家將是那些在控制成本和提高獲利率方面做得很好的公司，同時還能實現穩健的獲利成長。

桑德斯補充說，投資人還會獎勵那些已有具體計畫應對消費放緩的公司，以及那些審慎發布財測意見的公司。反之，那些對前景過於雄心勃勃的零售商可能會置於不利地位。

桑德斯說：「預期管理是這個市場的全部，它將在業績公布後左右股價，方式往往出乎你的意料。並不總是那些業績很差的公司的股價會受到打擊。有時，業績好的公司也會出現業績不如預期的狀況。」（財經新聞組）

桑德斯 零售業 利率

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