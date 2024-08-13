OPEC降今年石油 需求預期

OPEC下修2024年全球石油需求成長的預期，理由是上半年數據弱於預期以及對中國的預期疲軟，同時也下修明年的預期。OPEC 在月報中表示，2024年世界石油需求將增加每日211萬桶，低於上月預期的225萬桶。月報表示：「這個小幅修正反映了2024年第1季和某些情況下第2季的實際數據，以及對中國2024年石油需求成長的預期疲軟。」OPEC也將明年的需求成長預期從先前預期的每日185萬桶下修至178萬桶。

輝瑞 RSV疫苗 對成年人有效

輝瑞表示其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗Abrysvo在對4組18歲以上免疫系統受損的成年人進行的後期研究中，產生了強烈的免疫反應；單次120微克劑量的疫苗在研究中所有組別都產生針對RSV兩種亞型RSV-A和RSV-B的強中和抗體。該公司並補充說，Abrysvo 在該研究中具有良好的耐受性，並且顯示出與該疫苗的其他研究結果一致的安全性。該製藥商計劃將數據提交給監管機構進行審查。

環球音樂Meta擴大授權協議

全球最大音樂廠牌環球音樂集團(UMG)宣布與Facebook母公司Meta Platforms達成一項擴大協議，為其藝人和詞曲作者在Meta社交平台上創造新的機會。這家代表泰勒絲(Taylor Swift)和怪奇比莉(Billie Eilish)等藝人的公司表示：「UMG是第一家在2017年獲得Facebook授權的大型音樂公司，這項新協議將進一步擴大元宇宙生態系統中音樂的可能性。」該協議涉及Meta的所有主要平台，包括Facebook、Instagram、Messenger以及首次推出的WhatsApp。

捷藍航空擬發債募售30億元

捷藍航空計畫個別發債籌集約31.5億元資金，其中大部分資金由其會員計畫TrueBlue支應，以改善流動性。這家總部位於紐約的航空公司計劃透過發行優先擔保票據籌集15億元，並透過由TrueBlue擔保的定期貸款籌集12.5億元。該航空公司還表示，將另外透過發行可轉換票據籌集4億元，其中大部分將用於為該航空公司現有債務進行再融資。利用會員計劃作為抵押品已成為航空公司增加流動性的流行策略；這種做法在新冠疫情期間受到關注。