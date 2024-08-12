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全球原油過剩的前兆？多家美國煉油業者減緩運作

編譯葉亭均／綜合外電
一些美國煉油大廠本季正減少煉油設施運作，引發外界擔心全球原油過剩的情況正在成形。（路透）
一些美國煉油大廠本季正減少煉油設施運作，引發外界擔心全球原油過剩的情況正在成形。（路透）

一些美國煉油大廠本季正減少煉油設施運作，引發外界擔心全球原油過剩的情況正在成形。

彭博資訊報導，擁有美國最大煉油廠的馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）計劃讓旗下13座廠本季煉油產能平均為90%，這是自2020年以來同期間最低；PBF能源公司宣布今年煉油量預料是三年來最少、Phillips 66煉油廠產能將是近兩年來最低，而Valero Energy預期減少煉油。

整體而言，這四大煉油業者占全美汽油與柴油提煉量約40%。美國煉油產業是全球供需狀況的關鍵指標之一，如今出現疲軟跡象，反映消費停滯且利潤萎縮。煉油減緩，強化了原油供應過剩正在成形的可能性，這一威脅因素已使得油價今年來漲幅限縮在大約7%，抵銷了石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產和地緣政治緊張局勢增溫的影響。這一趨勢也有違國際能源署（IEA）預估全球煉油業者今年煉油量將增加每日90萬桶的說法。

麥格理銀行全球石油與天然氣策略師德維迪（Vikas Dwivedi）表示：「受壓抑的煉油利潤正為美國在秋季另一輪大規模檢修鋪路。這將衝擊供需，並且可能讓美國年底前進一步積累原油。」

把原油精煉成燃料的利潤正在萎縮，原因是煉油廠關閉、轉換與新產能增加的時間錯配，同時間，在全球最大石油進口國中國，電動車與採用液化天然氣的重型卡車愈來愈受歡迎。

此外，直到年底，全球原油供應預期增加，儘管新的煉油廠數量也增加。美國一直能夠將過剩的原油運往奈及利亞的Dangote超大煉油廠，該廠持續處理來自二疊紀盆地的頁岩油，而墨西哥Dos Bocas煉油廠預定今年開始生產。根據彭博新能源財經，整體來說，在2023年至2030年，全球預料煉油淨產能增加約每日490萬桶，相當是印度目前的煉油量。

不過，上述的舒緩可能是短暫的，因為蓋亞那在提升原油產能，而OPEC+打算在第4季逐步縮減減產額，這會讓每日產量又增加約54萬桶。雖然這項計畫是可調整的，但美國頁岩油業者今年稍早鑽挖的井將開始投產。德維迪說，美國預期今年原油產量達創紀錄的每日1,380萬桶，比去年同期高出約60萬桶。

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