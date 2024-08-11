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七夕佳節放晴 紐約華人浪漫消費升溫

美戰略學者：美國的未來安全並非繫於台灣

未來一周美股四大觀察變數 CPI、消費者信心指數將公布

記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是大選動向。共和黨總統候選人川普將與現任副總統賀錦麗對決，隨近期民主黨選情回升，Real Clear Politics在8月9日的統計顯示，賀錦麗當選機率已達50.4%，超車川普的48%。

第二是美國聯準會（Fed）官員談話，可留意各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率前景的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布8月密西根大學消費者信心指數初值、7月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、零售銷售、工業生產等。

第四則是企業財報。包括應用材料、思科、沃爾瑪、家得寶（Home Depot）等，將有九家S&P 500企業公布財報。

富蘭克林投顧指出，近八成企業上季財報優於預期。彭博資訊統計，截至8月8日，已有90.8%的S&P 500企業公布第2季財報，47.3%營收優於預期，平均成長4.9%；78.4%的企業獲利優於預期，平均成長9.2%，表現穩健。

其中，通訊服務類股的每股稅後純益（EPS）平均成長18.2%，最為強勁。另外，醫療保健股EPS成長17%、公用事業成長15.2%，金融成長12.7%，科技成長12.2%，全都有雙位數成長。

富蘭克林投顧認為，科技股具有基本面支撐，短線修正不一定是壞事，反而有助降溫過度樂觀的市場情緒、消除籌碼混亂狀況，並提供逢低進場或定期定額介入機會。若投資人對於科技股存有疑慮，也可選擇布局先前表現落後、評價較低的類股，並藉由多元化投資，來參與美股中長期行情與降低波動度。

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