杜絕電動車「充電狂」 業者祭限制

即使車子電量已有九成，「充電狂」駕駛還排在隊伍裡搶充電。(路透資料照片)

電動汽車車廠、充電站不斷致力讓充電速度加快，然而，人們選購電動車 ，開上路之後才發現充電站經常大排長龍，車程旅被迫拉長一、二倍都不足為奇。

充電速度不如廠商標榜的那樣快速，問題不在技術，而是使用技術的消費者，太多駕駛猶如「充電狂」(charger hogs)，車子裡的電量高達九成以上還排在隊伍裡搶充電。

CNN作者瓦爾德斯-達佩納(Peter Valdes-Dapena)有切身之痛。他最近駕駛雪佛蘭(Chevrolet)新款電動車Blazer EV從紐約市到賓州布里斯托(Bristo)，最初估計開車大約需要90分鐘，由於車子的電池未充滿電，預計回程要額外花15到20分鐘停下來為電動車充電。

沒想到，如此客觀預估充電時間，大錯特錯。

瓦爾德斯-達佩納和家人原本最多不到2小時的回家車程，最終花了4個小時。

駕車回家途中，瓦爾德斯-達佩納一家人排隊等待使用電動車充電站，等待時間很長，主要是有太多駕駛明明車內還有高達八、九成電力還搶用充電站，毫不尊重電動車禮儀；與一大群這類駕駛排隊等加電，感覺像在餐廳等待餐桌空位時，看著人們坐在空盤和半空酒杯面前隨意閒聊。

電量逾80% 充電速度大減

看起來像大型電器的「電動車快速充電器」主要是讓電力快速注入電池，而不是「充飽」電動車電池，車子到充電站應該短暫停留、速速充電20分鐘左右就離開，重返道路。

電動車快速充電器與特斯拉 (Tesla)所說的，小而常見的「慢速」或「目的地充電器」(destination chargers)不同，目的地充電器可讓駕駛員停車、慢慢充電幾個小時。

快速充電通常會對汽車電池造成壓力，因此設有保護機制，電池電量一旦超過80%，充電速度便自動減慢，充電 80%到完全充滿所需時間，可能與從零充電到80% 一樣長，甚至更久。

瓦爾德斯-達佩納排隊等充電時，看到隊伍裡的車輛電池電量動輒高達92%、94%甚至97%，這些車輛電力滿滿，還想充電。於是他另覓其他充電站，情況更糟，有更多電動車排隊等充電。

既然找到導致充電耗費大量時間的罪魁禍首，全美數一數二電動車充電業者Electrify America試著採取措施，對「充電狂」設限。

充電久候 電動車主痛點

充電狂讓電動車充電過程變得緩慢冗長而不愉快。因此，Electrify America在加州 最繁忙的十個電動車快速充電站制定嚴格限制，一旦汽車電池電量達到85%便自動停止充電，駕駛將被告知拔掉電源並離開，否則依每分鐘40美分課收「空閒時間」(idle time)費。

這種作法與特斯拉電動車的內部設定有異曲同工之妙。特斯拉汽車、卡車或SUV插入特別頻繁使用的「超級充電站」(Supercharger station)時，車輛會自動將充電量限制在80%，以減少擁塞。

不同的是，特斯拉車輛仍可透過觸控螢幕調整充電上限，Electrify Americ設定的極限則無從突破。

多年來，到充電站充電一直是電動車車主的痛點，駕駛們在Reddit和LinkedIn等社群網站上砲聲隆隆，電動車銷售量成長逐漸趨緩；不過，道路上需要充電的電動車持續增加。

電動車充電公司EVgo執行副總裁拉法爾森(Sara Rafalson)認為，公共快速充電需求確實快速增加，過去的一年半確實處於需求轉捩點。

擴充電網 有助減少囤電

根據電動車充電器設計，最合理的充電模式是，電量達到80%時拔掉插頭，使用一段時間後，停放到另一個充電器再次充滿80%；充電80%可充分利用快速充電器的最高速度。

Electrify America總裁·巴羅薩(Robert Barrosa)稱，多數車主對電動車仍陌生，依舊保有駕駛傳統燃油汽車的習慣，許多電動車車主甚至沒有意識到充電量一旦超過80%，充電速度急劇下降。

問題是，充電器欠缺，而且相距遙遠，人們好不容易找到充電器，便會想停留久一點把電完全充滿。Electrify America和EVgo在正迅速擴展充電網，充電設備充足有助於減少目前的囤電行為。

Electrify America與賓士(Mercedes-Benz)和現代(Hyundai)等多家汽車製造商簽訂的免費充電協議，可能加劇用戶濫用充電器的問題，因為充電時間拉長不需額外付費，當然不急著拔掉電源。

巴羅薩表示，有些駕駛可能因為要長途旅行、前往充電器很少的地方、或者駕駛續航里程較小的電動車如Fiat 500e或馬自達(Mazada) MX-30，會盡可能充滿電力，因此，該公司可能不會在主要高速公路附近的充電站設充電上限。

有些電動車充電公司嘗試在不同時間採不同收費，分散充電車潮。