摩根大通6萬員工 啟用AI助理寫電郵、報告

在OpenAI 技術的支持下，摩根大通（小摩）近幾周已讓旗下數萬名員工啟用人工智慧（AI）數位助理，為擴大AI技術在集團內部的應用鋪路。

CNBC報導，小摩這項AI計畫名為大型語言模型套件（LLM Suite），已供6萬多名員工使用，協助處理撰寫電郵與報告等作業。知情人士透露，預期該軟體最終將為全行上下所用，應用範圍和視訊會議軟體Zoom一樣廣泛。

小摩並未開發自家的AI模型，而是在OpenAI 技術的支持下，設計了LLM Suite，這是一個讓使用者利用外部大型語言模型的門戶。小摩數據分析長海森雷瑟說：「最終我們希望能依據使用情境，在各模型間流暢轉換，不希望被單一模型供應商綁住。」

小摩此舉，反映出OpenAI公司旗下的聊天機器人ChatGPT 於2022年底問世後，生成式AI已席捲美國各產業。同業摩根士丹利已對旗下的理財顧問，推出兩項由OpenAI技術支援的工具。蘋果公司6月也說，正把OpenAI的模型，整合入搭載在旗下數億個消費者裝置的作業系統。

小摩在一年多以前對員工禁用，該行如今等於是把ChatGPT重新包裝成自家核可的版本，供員工使用。海森雷瑟表示，這是因為小摩不希望把資料外洩給外部供應商，「由於我們的資料是重大差異因素，我們不希望它被拿來訓練ChatGPT的模型，我們的執行方式既可以應用ChatGPT、又能保護資料」。

海森雷瑟說，在小摩內部，生成式AI的應用計畫分為三個階段，第一階段為讓員工使用模型，第二階段是整合自家獨有的資料，以增進員工生產力，這也是目前剛開始進行的步驟。

第三階段則為更大程度的進化，將使生產力大躍進。在這個階段，生成式AI的威力將強大到足以作為自動化助理，可執行帶有多個步驟的複雜作業，使基層員工的角色更偏向AI助理的管理者。

AI技術可能強化部分員工的生產力，並取代一些人員，對銀行業人力組成帶來難以預期的變化。顧問業者埃森哲（Accenture）說，銀行業的工作最有可能受到自動化衝擊。不過，花旗分析師說，AI有望在短短四年內，使產業獲利提高1700億美元。