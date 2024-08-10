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數據證實了 避險基金大砍放空日圓部位 猛掀利差交易平倉潮

編譯湯淑君／綜合外電
美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，上周隨著日圓劇烈震盪且市場賣壓狂湧，投機性交易員大舉結清放空日圓的部位。（路透）
美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，上周隨著日圓劇烈震盪且市場賣壓狂湧，投機性交易員大舉結清放空日圓的部位。（路透）

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，上周隨著日圓劇烈震盪且市場賣壓狂湧，投機性交易員大舉結清放空日圓的部位。

彭博資訊報導，9日公布的CFTC資料顯示，在截至6日（周二）的一周，避險基金放空日圓的合約大砍49,336口，減至20,243口。

在此之前，日本銀行（央行）在7月底意外升息，引爆日圓一波史詩級升值走勢，迫使全球各地「利差交易」（carry trade）平倉潮急湧。「利差交易」涉及借來利率低的貨幣（例如日圓），轉而買進他國利率較高的資產，進行套利操作。

紐約三菱日聯信託銀行外匯交易員Yuya Yokota說：「最近日圓走勢已掀起壯觀的利差交易平倉潮。」

摩根士丹利策略師估計，近幾周來，以日圓融資進行的利差交易約有60%已經平倉，但承認誤差範圍頗大。摩根大通則估計，約75%的全球利差交易已平倉。

日銀意外升息引爆全球市場動盪，惹來批評。但一些分析師指出，因為利差交易平倉風起雲湧的緣故，假如日銀等太久才升息，情況可能更糟。

Pepperstone Group研究主管Chris Weston說：「日銀也許非常清楚利差交易現況、利差交易涉及多少資金，以及市場將有何反應。對他們來說，在這次會議決議升息、讓利差交易洩氣，是合理的做法。」

看貶日圓的氣氛在7月底觸及近七年最高水準，此後避險基金就一直結清放空日圓的部位，如今這些空頭部位總值已從前一周的57億美元銳減至18億美元。

近幾周來日圓勁升，從7月上旬觸及的38年低點翻升10%。

儘管日銀在月底會後擺出「鷹派」姿態推升日圓，但在日銀副總裁內田真一表明，若金融市場不穩定就會暫緩升息後，日圓已止升回貶。內田真一強調，一旦匯率波動平息，日銀仍傾向考慮升息，但官員語氣反反覆覆，已讓交易人不知所措。

Jefferies Financial全球外匯主管Brad Bechtel說：「日圓利差交易突然奪門而出，是直覺反應。這突出其來之舉重創市場，需要一段時間復元。」

升息 利率 匯率

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