美光股價1個月大跌30%仍被看好

美光周四反彈逾6%到92.07美元，即使如此，一個月來仍大跌近30%。花旗分析師丹利（Christopher Danely）認為還有機會，他尤其看好美光科技（Micron Technology）的反彈空間。他指出，在寡頭壟斷的情況下，DRAM市場仍將緊縮，而產能減少可能有助於定價，第3季定價可能優預期。

丹利在開盤前就寫道：「我們認為半導體股被拋售是因為總經因素，加上過高的預期，以及令人失望的業績所致。」丹利7月22日維持美光的「買進」評級，目標價175美元。

Fed官員：通膨續跌 降息更快

波士頓Fed行長柯林斯在接受《普羅維登斯日報》採訪時表示，如果通膨在勞動市場強勁的情況下繼續下滑，聯準會可能很快就開始降息。她表示：「如果數據繼續按照預期發展，相信很快就會開始調整政策並放鬆政策限制。」「我預估在健康的勞動市場情況下，通膨將繼續逐步削減至2%的目標。」並補充說，雖然最新的就業數據低於預期，但美國勞動市場仍然強勁。7月就業報告顯示，招聘明顯放緩，失業率升至4.3%，為近3年來的最高水準。

華倫 指馬斯克 涉及利益衝突

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)要求特斯拉 董事會調查執行長馬斯克利用公司資源讓他掌管的其他企業受益，包括SpaceX和xAI。華倫在給特斯拉董事長丹霍姆(Robyn Denholm)的10頁長信中寫道：「特斯拉董事會似乎未能履行對特斯拉股東的信託義務，忽視了執行長馬斯克明顯的利益衝突問題。」馬斯克還經營Neuralink 和The Boring Co。華倫要求丹霍姆和特斯拉在8月23日前就有關董事會對馬斯克的監督及其各業務之間的「糾葛」的問題提供答案。

NHTSA調查33萬輛現代SUV

美國汽車安全監管機構表示，正對美國約33萬2288輛現代SUV的安全帶可能的問題展開初步評估。調查重點針對2020-2023年車型的某些現代Palisade SUV。美國國家公路安全管理局(NHTSA)表示，安全帶可能會在沒有警告的情況下無意中解開，增加因安全帶完全失去保護而受傷的風險。在初步評估之後，NHTSA必須決定是否將調查升級為工程分析。只有在此步驟之後，該機構才能在認為有必要時要求召回。