財經簡訊
美光股價1個月大跌30%仍被看好
美光周四反彈逾6%到92.07美元，即使如此，一個月來仍大跌近30%。花旗分析師丹利（Christopher Danely）認為還有機會，他尤其看好美光科技（Micron Technology）的反彈空間。他指出，在寡頭壟斷的情況下，DRAM市場仍將緊縮，而產能減少可能有助於定價，第3季定價可能優預期。
丹利在開盤前就寫道：「我們認為半導體股被拋售是因為總經因素，加上過高的預期，以及令人失望的業績所致。」丹利7月22日維持美光的「買進」評級，目標價175美元。
Fed官員：通膨續跌 降息更快
波士頓Fed行長柯林斯在接受《普羅維登斯日報》採訪時表示，如果通膨在勞動市場強勁的情況下繼續下滑，聯準會可能很快就開始降息。她表示：「如果數據繼續按照預期發展，相信很快就會開始調整政策並放鬆政策限制。」「我預估在健康的勞動市場情況下，通膨將繼續逐步削減至2%的目標。」並補充說，雖然最新的就業數據低於預期，但美國勞動市場仍然強勁。7月就業報告顯示，招聘明顯放緩，失業率升至4.3%，為近3年來的最高水準。
華倫指馬斯克涉及利益衝突
民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)要求特斯拉董事會調查執行長馬斯克利用公司資源讓他掌管的其他企業受益，包括SpaceX和xAI。華倫在給特斯拉董事長丹霍姆(Robyn Denholm)的10頁長信中寫道：「特斯拉董事會似乎未能履行對特斯拉股東的信託義務，忽視了執行長馬斯克明顯的利益衝突問題。」馬斯克還經營Neuralink 和The Boring Co。華倫要求丹霍姆和特斯拉在8月23日前就有關董事會對馬斯克的監督及其各業務之間的「糾葛」的問題提供答案。
NHTSA調查33萬輛現代SUV
美國汽車安全監管機構表示，正對美國約33萬2288輛現代SUV的安全帶可能的問題展開初步評估。調查重點針對2020-2023年車型的某些現代Palisade SUV。美國國家公路安全管理局(NHTSA)表示，安全帶可能會在沒有警告的情況下無意中解開，增加因安全帶完全失去保護而受傷的風險。在初步評估之後，NHTSA必須決定是否將調查升級為工程分析。只有在此步驟之後，該機構才能在認為有必要時要求召回。
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