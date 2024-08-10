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美熱門科技股大跌 散戶謹慎進場撿便宜

財經新聞組／綜合報導

根據各家研究報告，散戶投資人在美股近期雲霄飛車式走勢的大部分時間裡都是買家，趁熱門科技股大跌之際進場撿便宜，不過他們也展現出謹慎的跡象。

雖然本周之初股指大幅重挫，但許多人仍在繼續買入。市場研究和分析公司Vanda Research發現，陷入市場風暴的散戶投資人仍是輝達、英特爾和AMD等股票的淨買家；同時也購買追蹤20年期公債的ETF。

Vanda研究資深副總裁伊阿齊尼(Marco Iachini)表示：「散戶沒有投降，而且是繼續逢低買入。」並表示，這些數據反映出自主個人投資人的活動，即那些不求助於大型經紀公司、財務顧問或私人投資顧問處理其交易的人。

Robinhood Markets發言人引述該公司創辦人崔納夫(Vladimir Trenev)提供的數據指出，8月第一周從散戶客戶收到10億元的新現金。在5日的拋售期間，有5億元存入客戶帳戶；而第2季的日均資金甚至還不到3.5億元。

摩根大通在另一份報告中指出，散戶是5日「激進的淨賣家」，大部分拋售壓力在交易的第一個小時內就橫掃整個市場。

Vanda和摩根大通都表示，在6日和7日市場回升期間，散戶是堅定的買家。但Vanda指出，散戶對iShares 20+年期公債ETF的興趣在股市反彈期間飆升，使該ETF成為僅次於輝達股票的第二大購買標的。

伊阿齊尼表示，這可能代表散戶對股票前景越來越焦慮，並為持有的部分股票尋找避風港。

追蹤約200萬個401(k)退休帳戶交易活動的Alight Solutions研究主管奧斯汀(Rob Austin)表示，投資人正在積極地將資產從股票基金轉移到貨幣市場和固定收益產品。

他表示，「交易量約為平均水平的8倍」，不過從絕對值來看仍然很小，在該公司追蹤轉換投資策略的2000億元資產中只占0.1%。

投資 輝達 摩根大通

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