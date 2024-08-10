氫卡車Q2交貨激增80%賣72輛 Nikola本季營收超預期

Nikola第2季營收超出華爾街預期，調整後虧損小於預期，顯示隨著客戶增加支出，其氫能源大型拖車頭的交車量有所增加。

Nikola的業績顯示，隨著其獲得新客戶以及氫燃料電池汽車訂單的增加，其擺脫電池驅動卡車的嘗試正在獲得回報。

根據LSEG數據，該公司本季營收3130萬元，超出預期的2710萬元。

該公司第2季氫卡車交車量激增80%至72輛，顯示在全行業放緩的情況下對其卡車的需求強勁。

Nikola還表示，預計在今年底前完成所有改造後電池電動卡車的推出。

在疫情期間電動車 經歷了一段時間的高投資之後，由於消費者在大額購買時考慮到所謂的里程焦慮、較高的價格和不確定的經濟前景，該行業的成長已經放緩。

話雖如此，電動車需求疲軟仍對該公司股價造成壓力，今年該公司股價已下跌超過70%。

該公司調整後每股虧損2.67元，低於分析師平均預期的虧損2.85元。

Nikola 於 6 月與沃爾瑪加拿大 公司簽約成為其主要客戶，當時向沃爾瑪加拿大公司交車一輛氫半拖車。

該公司本季現金和現金等價物為2.563億元，而前一季為3.456億元。