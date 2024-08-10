美股本周劇烈動盪 14日公布CPI…下一個潛在爆發點

下周仍有諸多考驗美股走勢的關鍵因素。（路透）

本周的劇烈市場波動讓投資 人期待下周的通膨數據、企業財報和總統民調，以尋找可能緩解近期美股 動盪的訊號。

經過數月平靜的交易後，美股本月波動性大幅上升，一系列令人擔憂的數據加上日元套利交易大規模平倉，導致美股創下今年最嚴重的拋售。史坦普500指數仍較上月創下的歷史高點下跌約6%，即使在5日慘遭拋售後持續反彈收復失地。

交易員認為市場要恢復平靜還需要一段時間。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)在5日創下史上最大單日漲幅，通常需要幾個月的時間才能消散。

這個「恐懼指標」在收盤價高於35時，平均需要170個交易日才能回到長期中位數17.6。

下一個潛在的爆發點將是14日公布的消費者物價指數(CPI)。通膨大幅下降的跡象可能會加劇人們的擔憂，即聯準會 長期維持高利率導致經濟陷入混亂，從而導致市場動盪。

目前，期貨市場預計聯準會將在9月下次政策會議上將基準利率調降50個基點的可能性為55%；而一個月前的可能性約為5%。

沃爾瑪和家得寶將於下周公布財報，其業績被視為反映美國消費者在經歷數月升息後的表現。晶片巨頭輝達(Nvidia)財報於月底公布，即使最近遭遇拋售，該公司股價今年來仍上漲110%左右。

聯準會定於8月22日至24日舉行年度傑克遜霍爾會議，這將為政策制訂者提供另一個機會，在9月會議之前微調其貨幣政策資訊。

總統競選也可能加劇不確定性。根據8日公布的益普索(Ipsos)民意調查，民主黨的賀錦麗(Kamala Harris)目前以42%比37%的支持度領先共和黨的川普(Donald Trump)。

距離11月5日投票還有近3個月的時間，投資人已準備好迎接今年選舉年中的許多額外波折。今年已是近期最具戲劇性的選舉年之一。