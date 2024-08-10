與華爾街預測降2碼不同調 經濟學家押Fed下月降息1碼

彭博調查顯示，多數學者認為，Fed下月會議只會降息1碼，而非部分華爾街銀行認為的會大降息。 （路透）

最新調查顯示，多數經濟學家認為，美國聯準會 （Fed）在9月決策會議上只會降息 1碼，與部分華爾街大銀行所預測的會一口氣大降2碼有所不同。

根據彭博在8月6~8日對51位經濟學家調查，近五分之四的受訪者預測，Fed將在9月會議把利率降1碼，至5%～5.25%區間，其餘的經濟學家多半預測會做更大幅降息。此外，中位數預測顯示，Fed只有10%機率會罕見地在例行會議前宣布降息。

最新發表公開談話的Fed官員，基本上都認為還有時間可評估經濟狀況並決定對策，也就是暗示沒準備好降息。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin，今年有決策投票 權）8日表示，聯準會仍有時間來評估美國經濟狀況；堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid，今年無投票權）暗示，他還沒有準備好支持降息，因為通膨高於目標、勞動市場儘管略微降溫但仍健康。

隨著通膨愈來愈接近2%，官員把更多注意力轉移到勞動市場，但巴爾金不認為大範圍裁員迫在眉睫，「你必須承認過去幾個月的數據整體上不錯，從廣度來看也不錯。所有通膨因素似乎都在穩定下來。根據我在進行的對話，我對這種情況會繼續下去相對抱有希望。」

施密德則說：「總體而言，勞動市場看起來仍然很健康。上周的7月就業報告讓許多人對這種韌性提出質疑。但值得注意的是，許多其他指標都顯示持續強勁。」

就連知名的美股大多頭、賓州大學財金學者席格（Jeremy Siegel），都在三天內改口，不再主張聯準會應緊急降息。席格周一向Fed喊話，立即緊急降息3碼，然後9月再降息一次，一度引發市場騷動。當天全球股市大崩盤，但此後的數據以及股市走向，顯然緩解了這種緊迫感。他周四受訪時說：「我不再肯定認為這是必要的。但我希望儘快降息到4%。情況很糟嗎？不。有必要嗎？不。這時候不。」