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美光股價1個月大跌30% 還有機會反彈？

編譯季晶晶／即時報導
美光科技（Micron Technology）的股價一個月下跌近30%，但花旗分析師丹利說看好該股。(路透)
美光科技（Micron Technology）的股價一個月下跌近30%，但花旗分析師丹利說看好該股。(路透)

儘管半導體股近幾周失守，花旗分析師丹利（Christopher Danely）認為還有機會，他尤其看好美光科技（Micron Technology）的反彈空間。他指出，在寡頭壟斷的情況下，DRAM市場仍將緊縮，而產能減少可能有助於定價，第3季定價可能優預期。

美光周四反彈逾6%到92.07美元，即使如此，一個月來仍大跌近30%。丹利在開盤前就寫道：「我們認為半導體股被拋售是因為總經因素，加上過高的預期，以及令人失望的業績所致。」丹利7月22日維持美光的「買進」評級，目標價175美元。

他指出，半導體業獲利預期共識下降了11%，英特爾等公司成拖累類股的主因，但是「別怕」，這是晶片產業的買進機會：「我們仍然看好該領域，因為看好原因，AI和記憶體（需求）強勁， 仍完好無缺。

美光之外，他追蹤並給予買入評級的公司還有超微（AMD）、亞德諾半導體（Analog Devices）、博通（Broadcom） 、微芯科技（Microchip Technology）、輝達（Nvidia）和科磊（KLA）。

晶片股走勢波動之際，瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）認為軟體產業可能仍有希望，這從網路安全公司Fortinet和行銷軟體公司Klaviyo近期的財報反應可見一斑。他指出，Fortinet財報「比市場預期的好太多」，而Klaviyo面對的是投資人普遍較謹慎看待的小型企業，「這在某種程度上有助於市場看待軟體的情緒，相信『天不會塌來』」。

晶片 投資 輝達

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