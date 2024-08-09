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華人機長分享 乘客在飛機上別做這兩件事

帥到爆紅的南韓射擊銀牌女將返國 記者會上突暈倒

財經簡訊

財經新聞組／整理

漢堡王母公司營收超出預期

Restaurant Brands International第2季營收超出華爾街預期，雖然美國速食業普遍放緩，但其Tim Hortons和漢堡王門市的需求穩定。在通貨膨脹和高借貸成本促使消費者減少外食之際，速食連鎖店一直在爭相提供折扣和優惠以增加客流量。漢堡王也受惠於其5元超值餐的重新問世，以及為扭虧為盈而對部分商店、設備和廣告的投資。Placer.ai數據顯示，本季漢堡王每家店的平均客流量增加了4.3%。第2季營收為20.8億元，而分析師平均預期為20.2億元。

起動機過熱 BMW召回10萬車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，BMW將在召回10萬5558輛跨界車和轎車，並將發佈軟體更新，以解決與起動機過熱相關的問題。此次召回影響多款車型，包括部分X5、X7、3和7系列車型。NHTSA表示：「如果啟動馬達出現故障，反覆嘗試啟動車輛可能會導致啟動馬達因電氣過載而過熱。」經銷商將免費更新車輛軟體。車主通知信預計將於9月稍後寄出。

CMA調查亞馬遜40億AI投資

亞馬遜對人工智慧公司Anthropic的40億美元投資正受到英國競爭監管機構的正式調查。英國競爭與市場管理局(CMA)表示，已開始對亞馬遜的投資以及與Anthropic的合作關係進行「第一階段」調查，以評估該交易是否導致可能損害英國競爭的相關合併情況。CMA表示，在對亞馬遜與Anthropic的合作夥伴關係進行初步審查後，現在擁有「足夠資訊」足以開始正式調查。CMA有最多40個工作日的時間來決定該交易是否會損害競爭，這將在深入的「第二階段」調查中進一步審查。

Under Armour北美銷售降14%

Under Armour上季北美銷售額下降14%，並在以4.34億元和解多年的證券訴訟後調整了全年獲利財測。即使如此，該公司的營收和獲利仍超出華爾街的預期。截至6月30日當季，Under Armour虧損3.054億元，合每股70分；而去年同期獲利1000萬元，合每股2分。不計一次性費用，該公司獲利400萬元，合每股1分。銷售額降至11.8億元，較上年同期的13.2億元下降約10%。北美銷售額下降14%至7.09億元，但優於分析師預期的6.691億元。

漢堡王 投資 亞馬遜

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中芯、華虹財報 Q2淨利大減

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