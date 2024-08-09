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消費者可支配收入少、預定旅遊放緩 業者看淡景氣

財經新聞組／綜合報導
旅遊業對第3季和下半年景氣持悲觀看法。（路透）
旅遊業對第3季和下半年景氣持悲觀看法。（路透）

Airbnb和萬豪國際集團(Marriott International)等旅遊業者預計休閒旅遊將放緩，因為在經濟前景仍不明朗的情況下，美國消費者需要等待更長時間才願意訂房度假。

幾年來，強勁的需求提升旅行業的獲利，而世界其他地區仍在從新冠疫情中恢復，旅遊公司警告，第3季美國預訂量將持平。

希爾頓全球執行長納塞塔(Christopher Nassetta)在財報電話會議上表示：「消費者的假期、可支配收入和做任何事情包括旅遊的能力都更少。」

該公司表示，預計所有旅遊領域都會成長，但警告休閒旅遊的成長將「非常非常低」。

由於國際收入抵消了美國需求放緩造成的損失，希爾頓全球酒店集團調升了2024年的獲利財測。

其他業者也感受到影響，從達美航空、聯合航空到迪士尼皆然。迪士尼本周財報顯示公園部門表現疲軟。

希爾頓同行萬豪酒店下修2024年客房收入成長預測，部分原因是北美需求疲軟；最近一季的休閒收入僅成長1%。

度假租賃公司Airbnb和線上旅行社Booking Holdings都表示美國的成長正在放緩。部分消費者開始購買價格較低的選擇，而另一些消費者則在最後一刻預訂旅行，這是另一個需求疲軟的訊號。

短期租賃管理平台Beyond執行長布林克曼(Julie Brinkman)表示：「不再有那麼多人在年初就預訂所有假期。」「他們現在正在等待，直到接近旅行日期，並確認有足夠的資金來實際成行。」

Airbnb 股價7日下跌13.4%至113元，為2023年5月26日以來的最低收盤價。Booking Holdings收跌3.3%，並表示，第2季美國的過夜預訂量成長速度慢於世界其他地區。

Booking Holdings執行長佛格爾(Glenn Fogel)表示：「展望第3季，我們認為過夜成長將受到預訂增幅小於第2季的影響。」

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