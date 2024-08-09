減肥藥、糖尿病藥熱銷 禮來再度調升全年財測

美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly)8日公布2024會計年度第二季財報，受惠其暢銷的減肥藥Zepbound和糖尿病Mounjaro強勁銷售以及漲價提振，第2季獲利和營收超出華爾街 分析師預期，並且第二次上調全年財測。

該製藥商目前預計全年調整後每股獲利在16.1至16.6元間，高於先前每股13.5至14元的財測。

該公司也預計今年營收將在454至466億元之間，兩端各增加30億元。

禮來公司表示，財測上修「主要是受Mounjaro和Zepbound的強勁表現推動」，部分原因則是該公司的生產擴張「更加明確」以及計劃在美國以外地區推出Mounjaro。但未提供具體細節。

Zepbound和Mounjaro等腸促胰島素藥物的需求遠遠超過供應。這些藥物模仿腸道中產生的激素，抑制人的食慾並調節血糖。促使禮來公司及其競爭對手諾和諾德大力投資 以促進製造業發展。

但禮來公司的供應困境可能正在開始緩解。美國食品藥物管理局(FDA )藥物資料庫顯示，在長期短缺後，所有劑量的Zepbound和Mounjaro在美國都有販售。

這家製藥巨頭第2季淨利為29.7億元，合每股3.28元。相比之下，一年前獲利為17.6億元，合每股1.95元。不計與無形資產價值和其他調整相關的一次性項目，第2季每股獲利3.92美元，遠高於LSEG預期的2.60元。

該公司第2季營收113億元，較去年同期成長36%，也高於預期的99.2億元。

禮來公司表示，銷售主要是受到美國產量增加、供應改善，對Mounjaro 和Zepbound的需求增加所推動的。

這是Zepbound在去年11月獲得監管機構批准後在，美國市場的第二個完整單季。根據StreetAccount的數據，這款藥物的銷售額為12.4億元，遠高於分析師預期的9.222億元。

同時，Mounjaro第2季營收30.9億元，是去年同期銷售額的3倍多。根據 StreetAccount數據，分析師預計銷售額為23.9億元。