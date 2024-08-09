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美上周初領失業金降至23.3萬人 創11個月以來最大降幅

財經新聞組／綜合報導

上周初請失業金人數總計低於預期，與勞動市場疲軟的跡象形成鮮明對比。

美國勞工部表示，經季節調整後，上周首次申請失業救濟金人數為23.3萬人，出現11個月以來最大降幅，比前周上修後水平減少1.7萬人，低於《道瓊》預估的24萬人。

雖然最重要的數字幫助緩解了一些擔憂，但有一周時間落差的持續申領失業救濟金人數小幅上升至187.5萬，為2021年11月27日以來的最高水平。

今年大部分時間裡，初請失業金人數一直呈現上升趨勢，但仍相對溫和。最近的增加歸因於颶風貝裡爾的破壞以及汽車工廠夏季的停工。

四周移動平均數升至24萬750人，為近一年來最高。上周初請失業金人數激增1.4萬人，加劇了人們對裁員人數不斷增加的擔憂。

海軍聯邦信用合作社企業經濟學家佛里克(Robert Frick)表示：「最近一周的申領額有所回落，這進一步證明天氣和季節性汽車工廠停工是導致前一周申領額急劇上升的原因。」「如果想要尋找勞動市場的其他弱點，可能要看看其他地方。」

2日的非農就業報告顯示7月僅增加11.4萬人，讓人們對勞動市場狀況的擔憂升級。同時，失業率升至4.3%，觸發了所謂「薩姆規則」，透過失業率的變化來衡量經濟衰退。

失業金 勞工部 就業

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