美股最錢線╱史指連跌4周 常見的技術性調整

在經歷連續數月上漲後，漲勢在7月戛然而止。史坦普500指數在7月16日創下歷史新高後開始震盪下滑，周線連跌4周，累計下跌超過8%；那斯達克100指數累計跌幅更超過10%。

美國商銀股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，美股 最近的大幅拋售只是「常見的技術性調整」，不太可能轉變為全面的熊市 ，股市見頂的跡象尚未出現。

她認為，過去幾周美股的表現並不是見頂後暴跌的走勢，而更比較像是平均每年都會發生的一次典型調整。並強調，從美股歷史來看，市場回檔是很常見的。

她說，「5%以上的回檔很常見。自1930年以來，平均每年發生2次以上；這次是今年4月之後的第二次。更大幅度的調整不那麼頻繁，但仍然很常見，平均每年都會發生一次10%以上的調整；最近一次是在2023年秋季。」

蘇布拉曼尼亞也強調，債券 市場仍然保持穩定，這足以確信最近的美股拋售只是常見的回調，而不是真正熊市的開始。

回顧歷史，通常在恐慌情緒演變為熊市期間，高風險垃圾債券相對於美國國債將會出現更高的溢價，但這種情況目前尚未出現。

衡量垃圾債券和美國公債殖利率差的「美銀美國高收益選擇權調整價差」目前僅有3.93%，遠低於該指標1996年創立以來的平均值5.33%。相較之下，之前在2020年和2008年的股市恐慌期間，這個價差分別飆升至9.82%和21.82%。

蘇布拉曼尼亞表示，「最近價差擴大可以被描述為從極度緊縮的水平向公允價值的正常化。信貸策略師認為，只有在利差擴大至450-475個基點以上時，才足以令人擔憂。」

蘇布拉曼尼亞建議，投資人無需擔憂目前的拋售會持續更久，而是應該要逢低買進，專注於購買優質股票。（財經新聞組 ）