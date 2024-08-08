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賓大教授席格 不再喊話呼籲Fed緊急降息

編譯季晶晶／綜合外電
賓州大學財金學者席格不再喊話要求美國聯準會緊急降息，但仍希望儘快降息至4%。(美聯社)
賓州大學財金學者席格不再喊話要求美國聯準會緊急降息，但仍希望儘快降息至4%。(美聯社)

美股大多頭、賓州大學財金學者席格（Jeremy Siegel）不再主張聯準會應緊急降息，但仍希望決策者迅速積極降息。

席格周一向聯準會主席鮑爾及其同事喊話，立即緊急降息3碼，然後在9月再降息一次，曾引發市場騷動。他是在美國經濟衰退疑慮引發市場崩盤時發言，但此後的數據以及周四的股市反彈顯然緩解了這種緊迫感。

席格周四受訪時說：「我不再肯定認為這是必要的。但我希望儘快降息到4%。情況很糟嗎？不。有必要嗎？不。這時候不。」

聯準會7月31日決定按兵不動，將利率維持在5.25%-5.5%間，結果隔天報告顯示，每周請領失業救濟金的人數飆升、製造業指數進一步陷入萎縮，使聯準會利率決策招致批評。然而，周四數據顯示，本周申領失業救濟人數低於前周，服務業讀數也優於預期。

席格談到他要求在兩次利率會議間採取行動時說：「很明顯，我想讓事情有所改變。若不是情況分崩離析，鮑爾不可能那樣做。我不認為情況分崩離析。但根據所有標準和貨幣規則......利率應該低於4%。」

他還說，緊急降息「不是鮑爾的行事風格，但鮑爾升息太慢了，席格想確保他降息不會犯同樣的錯誤。

市場定價顯示聯準會9月至少會降息1碼，並可能在2024年底前降息一個百分點。由於投資人觀察聯準會動向，這些預期能瞬息變化。

降息 聯準會 鮑爾

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