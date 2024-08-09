我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

股神持有國庫券比Fed多 波克夏投資規模達2346億美元

編譯季晶晶、陳律安／綜合報導
截至第2季止，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏持有的短期美債，甚至比聯準會多。美聯社【作者：季晶晶，日期：2024-08-09，數位典藏序號：20240808113515612】
截至第2季止，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏持有的短期美債，甚至比聯準會多。美聯社【作者：季晶晶，日期：2024-08-09，數位典藏序號：20240808113515612】

「股神」巴菲特握有創紀錄的現金準備，而他執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）如今持有的國庫券，比美國聯準會（Fed）還多，這些資產有助於安度股市的動盪時期。

CNBC報導，根據波克夏上周公布的財報，該公司截至第2季的短期國庫券投資額為2,346億美元，比去年底的約1,300億美元激增81%，也超過了Fed截至7月31日持有的約1,953億美元。波克夏同時還握有420多億美元的現金和約當現金。

當然，Fed手上還握有由財政部發行的各式債券，總規模達4.4兆美元。Fed在新冠疫情期間是政府債券的大買家，並且一直是公債最大持有人之一，以保持市場流動性。但Fed自2022年6月來，一直透過量化緊縮在縮減資產持有量。

巴菲特已於上季大舉拋售持股，就連他的頂級股票蘋果，上季已砍掉一半，因此避開了本周的「黑色星期一」，這很有先見之明。觀察家說，由此可見他似乎不看好美國經濟和市場。

巴菲特過去曾說，危機時期，他會在標售會上直接買入美債。美國政府出售的國庫券，期限由4周到52周不等。

過去兩年國庫券殖利率大漲，巴菲特的巨額資金一直都能賺取可觀報酬。如果投資3個月國庫券，領取大約5%的利率，2,000億美元的現金每年會有100億美元的穩定收益，也就是每季25億美元。

另外，波克夏也是日圓套利交易的大型參與者，利用借來的日圓購買日本五大商社的股票。

日圓套利交易通常是以1%左右的低利率借入日圓資金，投資到收益較高的貨幣、債券或股票。波克夏在2020年先買進伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友等五家日本商社5%的股權，後來加碼到8%，總市值已達200億美元。該公司以用日圓借款來規避貨幣風險。

巴菲特這樣操作很精明，日圓此後貶值大約40%。近期日圓反彈，升值6%到約1美元兌144日圓、日股東證指數本月大跌13%，使波克夏對五大日本商社的持股也承受壓力，但與許多借入日圓投資其他金融資產的槓桿交易商不同的地方是，波克夏近100億日圓的債務2060年才到期，能撐很久。

波克夏發行日圓債券，能保護自己免受日圓貶值影響，否則在日股的收益會被部分蠶食。該公司以廉價日圓債務為買股提供資金，平均年成本其實低於1%。

波克夏 巴菲特 投資

上一則

消費者可支配收入少、預定旅遊放緩 業者看淡景氣

下一則

英特爾股價4天崩跌35% 分析師：最糟時刻還未結束

延伸閱讀

不怕股市跌 巴菲特穩穩賺利息 他持有的短期美債比Fed還多

不怕股市跌 巴菲特穩穩賺利息 他持有的短期美債比Fed還多
銀彈充足...巴菲特會再加倉日本商社？ 股價大跌本益比接近當初加碼

銀彈充足...巴菲特會再加倉日本商社？ 股價大跌本益比接近當初加碼
巴菲特對日本商社持股本益比低到7 來看波克夏套利高招

巴菲特對日本商社持股本益比低到7 來看波克夏套利高招
美股最錢線／波克夏大賣蘋果 降低風險

美股最錢線／波克夏大賣蘋果 降低風險

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
市場觀察人士雅德尼（Ed Yardeni）認為，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，經濟最終還是避免了下滑。（路透）

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

2024-08-05 19:23

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣