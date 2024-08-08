不怕股市跌 巴菲特穩穩賺利息 他持有的短期美債比Fed還多

截至第2季止，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏持有的短期美債甚至比聯準會多。（美聯社）

「股神」巴菲特 （Warren Buffet）握有創紀錄現金儲備，他旗下投資 公司波克夏 （Berkshire Hathaway）如今擁有的國庫券比美國聯準會（Fed）還多。

根據波克夏財報，該公司截至第2季的短期國庫券投資達2,340億美元，遠高於前一季的1,530億美元。金額超過了聯準會在7月3日當周持有的這種短債約1,953億美元。波克夏同時握有420多億美元的現金和約當現金。

當然，美國央行手上還有較長期美債的龐大部位，4.4兆美元財政部發行的各式債券。聯準會在疫情期間是政府債務的大買家，並且一直是國債最大持有人之一，以保持市場流動性。

在本周的「黑色星期一」之前，巴菲特上季已大舉拋售持股，包括他的頂級股票蘋果在內，這很有先見之明。觀察家說他似乎不看好美國經濟和市場。

巴菲特過去曾說，危機時期，他會在標售會上直接買入美債。美國政府出售的國庫券，期限由4周到52周不等。

過去兩年國庫券殖利率大漲，巴菲特的巨額資金一直都能賺取可觀報酬。如果投資3個月國庫券，領取大約5%的利率，2,000億美元的現金每年會有100億美元的穩定收益，也就是每季25億美元。