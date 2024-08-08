分析師：英特爾裁員 AMD將得利 乘機搶市占

分析師看好超微（AMD）未來四年有望搶得約20%的AI加速器晶片市占。（路透）

美國晶片 大廠英特爾（Intel）上季財報與財測慘澹，再加上輝達 （NVIDIA）仍為新款晶片延後出貨所苦，分析師看好超微（AMD）有望得利，未來四年可望搶得約20%的人工智慧（AI ）加速器晶片市占。

Piper Sandler分析師庫瑪（Harsh Kumar）與艾桂諾（Robert Aguanno）仍以超微為大型股首選，認為英特爾裁員1.5萬人與暫停發放股息，應有助超微贏得更多市占，「隨著超微繼續贏得英特爾的關鍵客戶，我們認為這股轉型（趨勢）未來幾年將持續成形」。

兩人預測，超微將能在2028年前，於規模4,000億美元的加速器晶片市場中，拿下約20%的市占。Piper Sandler給予超微加碼評等，股價目標價為175美元，比7日收盤價高出36%。媒體已報導，輝達的Blackwell B200晶片可能延後出貨約三個月，也有望嘉惠超微。

英特爾過去五個交易日以來已累計重挫逾38%，且分析師持續調降該股的投資評級，認為還沒跌完。瑞穗分析師拉克許（Vijay Rakesh）7日加入滙豐（HSBC）、美國銀行（BofA）等業者的行列，調降英特爾的評級，認為該公司「奪回領導地位的前路嚴苛」。

他調降英特爾的股票評級，從優於大盤降至中立，目標價從36美元大砍到22美元。

拉克許去年11月因樂觀看好AI與英特爾新產品前景，轉為看多英特爾，但7日認錯表示，英特爾持續落後同業，「在所有關鍵市場都流失市占」，且預估此態勢將維持到2025年，指稱英特爾「和競爭對手的技術差距已擴大，可能很難重返巔峰」。

他認為，英特爾到明年都「沒有引人入勝的產品」，也沒多少利多，因為該公司的產品路線發展不太可能提振毛利率或大幅提高營收成長。