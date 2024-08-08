諾和諾德上季獲利弱於預期

諾和諾德第2季淨利弱於預期，並下修營業獲利財測。這家製藥巨頭截至6月底的3個月淨利為200.5億丹麥克朗、約合29.3億美元。LSEG預測數字為209億丹麥克朗。第2季息稅前利潤(EBIT)為259.3億丹麥克朗，也低於LSEG預測的268.6億丹麥克朗。諾和諾德下修2024年全年營業獲利財測，目前預計成長在20%至28%之間，而不是先前預期的22%至30%範圍。備受歡迎的減肥藥Wegovy銷售額在第2季比2023年同期成長55%，達到116.6億克朗。

Lyft 上季史上首度轉虧為盈

Lyft第2季收入優於預期，並公布首次獲利，這得益於去年蓬勃發展的乘車共享市場和該公司全面的成本削減。截至6月30日當季營收成長41%至14.4億元，超過LSEG分析師普遍預期的13.9億元。淨利為500萬元，而上期淨虧損1.143億元，當時該公司認列4660萬元的重組相關費用。然而Lyft對本季前景感到悲觀。預測不包括小費的叫車交易總價值在40至41億元間，而預估為41.3億元。調整後核心獲利財測為9000至9500萬元，也低於1.043億元的市場目標。

希爾頓調升全年獲利財測

酒店營運商希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwide)調升2024年獲利財測，寄望國際旅遊需求保持強勁，可抵消美國國內旅遊正常化帶來的損失。預計全年每股獲利在6.93至7.03元間；而之前預測為每股6.89至7.03元。隨著遊客湧向亞太、拉丁美洲和歐洲的目的地，旅遊公司一直受益於國際旅遊的持續成長。上季調整後獲利為每股1.91元，去年同期為每股1.63元。總營收為29.5億元，高於去年同期的26.6億元。

上周房貸再融資申請增16%

房貸利率 上周跌至2023年5月以來的最低水平，導致購屋族、尤其是現有屋主的房貸需求激增。根據抵押貸款 銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周增加6.9%。成交量達到今年1月以來的最高水準。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.82%降至6.55%；對每周利率變動最敏感的房屋貸款再融資申請本周激增16%，比一年前同周高出59%。本周購屋房貸申請僅增加1%，仍較一年前同周低11%。