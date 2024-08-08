迪士尼串流業務首次轉虧為盈 美主題樂園需求放緩

迪士尼整體串流媒體服務比預期提早一季出現獲利。（路透）

迪士尼 7日公布第3財季財報，串流媒體創造4700萬美元的季度運營收入，首次達成盈利，超出分析師的預期，因為其整體串流媒體業務實現獲利比預期提前；但另一方面，主題樂園 的業務面臨消費者需求減弱的挑戰。

在迪士尼娛樂部門、尤其是串流媒體的積極業績帶動下，該公司總營業獲利較去年同期成長19%達到42.25億元。調整後每股盈餘1.39元，高於預期的1.19元。

涵蓋Disney +、Hulu和ESPN+的整體合併串流媒體業務首度實現獲利，而且比預期提前了一季。整體串流業務營業獲利為4700萬元，而去年同期為虧損5.12億元。然而，如果排除ESPN+，直接面向消費者的串流媒體部門虧損1900萬元。

上季即已出現相同結果：Disney+和Hulu共同實現獲利；但與ESPN+合併後，串流媒體業務卻出現虧損。

迪士尼最近改變業務部門的報告方式，ESPN歸入體育部門，而Disney+和Hulu則被視為直接面向消費者的娛樂部門之一。隨著傳統電視業務流失客戶，迪士尼及其同業一直專注於串流媒體獲利。

不包括印度和該地區其他國家的Disney+ Hotstar在內，Disney+ Core訂閱用戶成長1%達到1.183億；Hulu用戶總數成長2%達到5110萬。

娛樂部門營收成長4%達到105.8億元，主要是由於Disney+ Core的價格上漲和客戶成長導致訂閱收入增加。傳統電視網絡營收下降了7%。

迪士尼整體營收較去年同期成長4%達231.55億元。

然而，即使娛樂和體育部門推動獲利，但美國主題樂園業務卻受到消費者需求放緩和通膨的影響。

迪士尼樂園一直是主要獲利來源；該公司已承諾未來10年斥資約600億元建造主題樂園。

包括國內和國際公園和體驗以及消費產品在內的整體體驗部門營收成長2%達83.86億元。

美國園區的營收下降6%，而國際園區營收則增加2%。該公司將國內樂園營業收入的下降歸因於通貨膨脹導致成本上升，以及技術支出和新遊客服務的增加。