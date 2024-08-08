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CVS Health第2季獲利佳 醫療成本上漲 大砍全年財測

財經新聞組／綜合報導

CVS Health第2季獲利超出預期，但大幅下修全年獲利財測，理由是醫療成本上漲一直在壓縮美國保險業。

這家零售藥局連鎖店還表示，CVS旗下保險部門高階主管、Aetna總裁肯恩(Brian Kane)將因該部門當前的業績和前景立即離開公司。CVS執行長林奇(Karen Lynch)將接管該業務，財務長寇黑(Thomas Cowhey)也將幫助監督該業務。策略長兼企業事務主管葛拉茲(Katerina Guerraz)將成為保險部門的營運長。

該公司預計2024年調整後每股獲利在6.4至6.65元間，低於先前每股至少7元的財測。接受LSEG調查的分析師預計全年調整後獲利為每股6.97元。

CVS也將其未經調整的獲利財測從至少每股5.64元下修至每股4.95至5.2元。這也是該公司連續第3季下修2024年獲利財測。

CVS表示，其最新財測反映了其健康保險部門面臨的持續壓力；該部門面臨醫療成本增加以及該公司Medicare Advantage評級的「不利影響」。這些評級可幫助Medicare患者比較Medicare健康和藥物計劃的品質。

CVS旗下擁有健保公司Aetna。Medicare Advantage長期以來一直是保險業成長和獲利的推動力。但華爾街越來越擔心這些計劃的相關成本已失控；這些計劃涵蓋一半以上醫療保險受益人。

該公司第2季淨利17.7億元，合每股1.41元。相較之下，上年同期為淨利19億元，合每股1.48元。不計無形資產攤銷和資本損失等某些項目，本季調整後每股獲利1.83元。

CVS表示，由於其藥品業務和保險部門的成長，該季銷售額為912.3億元，較去年同期成長2.6%。

該公司指出，其健康服務部門銷售額第2季有所下降；原因是藥房客戶的價格上漲以及一位未透露姓名的大客戶流失。

醫療保險 華爾街

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