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美股最錢線／低交易量 放大股價跌幅

財經新聞組／綜合報導

日元走勢、企業財報、經濟衰退擔憂等因素，都造成5日市場暴跌。但一個未被廣泛討論的共同原因是：低交易量。

股市5日遭受重創，史坦普500指數暴跌3%，創2022年以來最大單日跌幅。股市6日回升，史指收漲約1%，但市場仍處於緊張狀態：Cboe波動率指數(VIX)徘徊在25點以上，高於今年以來的水平。

一個因素可能為市場的戰火埋下了伏筆：股市交易量稀少，迅速放大了價格跌幅。

德意志銀行研究部分析師瑞德(Jim Reid)在最新報告中解釋：「我的基本判斷是，最近幾天的劇烈波動被流動性不足的8月狀況嚴重誇大了。」

根據《道瓊市場數據》的數據，8月通常是一年中交易最清淡的月份，美國主要交易所每天約有93億股股票易手，比高峰期3月的132億股少了近30%。

華爾街在8月通常人去樓空，因為在美國東北部工作的員工紛紛去海灘度假。交易櫃檯的高管減少，導致市場上的買家和賣家減少。

這反過來又意味著流動性降低。像是周一這樣的日子，當成群的潛在賣家急於拋售股票時，缺乏買家很快就會導致價格下降，這種趨勢會自我反噬。

Interactive Brokers策略師索斯尼克(Steve Sosnick)指出，8月交易通常比較清淡，但上周尤其如此，因為投資人對聯準會會議的結果採取了「觀望」態度。上周稍後成交量激增，在5日達到頂峯。

索斯尼克指出，交易員應該會在下個月開始回歸。不過，從歷史上看，9月和10月的股票交易量僅略有上升。根據《道瓊市場數據》的數據，市場日均交易量通常要到11月才會突破100億股。

當然，交易員可能會被迫提前回到工作崗位，尤其是如果出現更多的大跌走勢的話。投資人確實有很多理由保持警惕。

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