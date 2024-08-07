我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客安置審查不嚴 被指浪費上億公帑

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

美東港口工會抗議自動化 恐發動逾45年來首次罷工

編譯陳律安／綜合外電
美國東岸港口工人可能在10月發動罷工。（路透）
美國東岸港口工人可能在10月發動罷工。（路透）

代表美東和墨西哥灣沿岸各港口的美國國際碼頭工人協會（ILA）持續強硬表態，在現行的六年合約於9月30日屆期後，不會予以延長，醞釀發動逾45年來首次罷工

ILA 7月示警，針對主合約達成協議的時間所剩無幾，並於本月3日的聲明中列出可能的舉措。ILA與代表雇主的美國海事聯盟（USMX）未能按計畫在6月展開對談，原因是對莫比爾港自動化事宜的意見分歧。

根據法律規定，工會必須提前60日向雇主發出通知。ILA上周指出，已致函所有雇主團體，表示當前協議「不會延長」。

ILA也說，其薪資規劃委員會將於9月4日、5日開會，審核談判啟動時對USMX提出的要求。ILA將提出其成員的薪資增幅，超越給予西岸碼頭工人32%。ILA這個代表東岸碼頭工人的工會，一再要求新合約應反映通膨，並獎賞他們在新冠疫情期間維持供應鏈運作的努力。

ILA表示，將利用下月初開會的機會，為可能掀起的全國性罷工做準備，這將衝擊全美前十大港口的其中六個。代表零售商和製造業者的公會團體已呼籲政府參與談判，而許多評論家指出，罷工將在美國總統大選登場的前幾周舉行。

ILA一再表示，會反對未來任何港口與貨物處理自動化的努力，並尋求撤回過去的讓步。ILA今夏稍早說，違反合約的自動化努力，正由APM Terminals公司在莫比爾港實施，也有可能在其他地方進行。該工會表示，直到莫比爾港的問題獲得解決，才會開始正式談判主合約。

罷工 美國總統大選 墨西哥

上一則

恐慌指數VIX飆高後回落 波動捲土重來 市場慎防夏季不寧靜

下一則

美股周一重摔3％是黑天鵝？塔雷伯稱「差遠了」：3標準都沒達到

延伸閱讀

舊金山承包商協會、清潔工工會簽新合同 避免大罷工

舊金山承包商協會、清潔工工會簽新合同 避免大罷工
迪士尼樂園員工加薪20% 大規模罷工取消

迪士尼樂園員工加薪20% 大規模罷工取消
怕AI搶飯碗…2500名電玩演員、聲優罷工 要求制定規範

怕AI搶飯碗…2500名電玩演員、聲優罷工 要求制定規範
「工潮」成晶片業新威脅 勞工：有政府補助 為何不分我？

「工潮」成晶片業新威脅 勞工：有政府補助 為何不分我？

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣