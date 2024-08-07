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專家：Fed快速降息 恐讓全球「套利交易」更糟

財經新聞組／綜合報導
日元是套利交易最受歡迎的操作工具之一。（歐新社）
日元是套利交易最受歡迎的操作工具之一。（歐新社）

TS Lombard經濟學家表示，聯準會的快速降息可能會讓全球「套利交易」的情況變得更糟。

近日市場投資人在全球風險資產大幅拋售後，大幅縮減套利交易。

套利交易是指投資人以日元等低利率貨幣借款，並將收益再投資於其他地方的高收益資產的操作。近年來該交易策略非常流行。

8月股市暴跌的部分原因是上周美國經濟數據弱於預期，這些數據讓投資人擔心聯準會抵禦經濟衰退的降息動作可能太晚了。

TS Lombard經濟學家在最新的研究報告中表示，「聯準會對疲軟的勞動市場數據和最新衰退風險的自然反應是降息，而且降息速度相對較快。但這將加劇套利交易的平倉。」「美國經濟應該永遠優先考慮，但聯準會保持謹慎是有道理的。」

以比米許(Freya Beamish)為首的經濟學家表示，希望日本央行和聯準會發出協調一致的訊息，以安撫市場緊張情緒，「如果套利交易的確是個問題，希望這些央行能夠採取措施，引入某種形式的量化措施，這將有助於防止進行日元套利交易的日本和其他投資人不得不出售資產，並促進聯準會在適當的時候降息，而不加劇金融脆弱性。」

日元和瑞士法郎等傳統避險資產5日飆升，引發投資人尋求迅速拋售高獲利的套利交易以彌補其他地方損失的猜測。

最近幾周，日元兌美元匯率大幅上漲，美東時間6日早盤日元兌美元匯率為145.07，與7月4日美國假期前夕形成鮮明對比；當時日元兌美元匯率自1986年12月以來首次跌至161.96。

匯豐銀行策略師表示，最近幾天金融市場基本出現「三重打擊」，包括套利交易平倉、人工智慧貨幣化以及美國即將陷入衰退的前景。匯豐銀行策略師在最新研究報告中表示：「我們認為現在進場買入還為時過早，但基本面仍普遍支持。」並補充說：「鑑於負面財富效應和信貸條件收緊，現在最大的風險是自我拋售，最終將引發經濟衰退。」

投資 聯準會 降息

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