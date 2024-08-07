叫車、外送業務強勁 Uber第二季獲利成長16%

Uber第2季獲利超出華爾街預期，歸功於行動部門的叫車和外送業務需求業績優異。

Uber上季營收較上年同期的92.3億元成長16%至107億元。行動部門總預訂量增加23%達到206億元；外送總預訂量成長16%達到181億元；貨運部門持平在12.7億元。

執行長科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)表示，由於核心行動業務預計將持續擴張，透過會員訂戶訂購食品和出行的頻率不斷增加，預計第2季將實現20%左右的增長。

Uber預計第3季預訂量將達到402.5至417.5億元。根據StreetAccount的數據，該範圍的中間值為410億元，低於平均預期的411.8美元。預計調整後獲利為15.8至16.8億元，中間值略高於16.2億元的平均預期。

第2季Uber的「每月活躍平台消費者」(MAPC)達到1.56億，透過Uber平台出行的次數達到27.7億次。相較之下，去年同期有1.37億個MAPC和22.8億次出行。

Uber上季淨利10.2億元，其中包括來自「Uber股權投資重估」的3.33億元稅前收益。

今年5月，該公司宣布與Instacart建立合作夥伴關係，將在食品雜貨配送應用程式中添加「餐廳」選項卡，使其用戶能夠從餐廳訂餐並由Uber Eats配送。

7月時，中國電動車 製造商比亞迪 和Uber宣佈建立合作夥伴關係，在歐洲和拉丁美洲開始為Uber司機提供約10萬輛電動車。Uber表示，兩家公司還計劃「合作開發未來將在Uber平台上推出比亞迪自駕車 」。

雖然比亞迪汽車不在美國銷售或租賃，但Uber制訂一系列其他激勵措施和選擇，以激勵駕駛者使用特斯拉和其他電池電動車而不是汽油車。